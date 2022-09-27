«تنمية التجارة» يوقع عقد إنشاء 4 مستودعات إستراتيجية للسلع في الفيوم والأقصر والسويس والشرقية

يوقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم عقد تمويل وتصميم وانشاء وتشغيل وصيانة المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية في محافظات الفيوم والشرقية والأقصر والسويس، وذلك مع شركات حسن علام للمرافق، سامركيت، اوراسكوم.

وذلك خلال المؤتمر الصحفى، بحضور كل الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة، و الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس الجهاز.

ويحضر المؤتمر أيضا، اللواء إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والمستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، و اللواء أركان حرب عبدالمجيد صقر محافظ السويس.