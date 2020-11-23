اقتصاد وأسواق

«تنمية التجارة» يبحث إنشاء مناطق وأسواق تجارية في القليوبية

القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار
محمد مجدي 10:18 ص, الأثنين, 23 نوفمبر 20 10:18 ص, الأثنين, 23 نوفمبر 20

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استقبل اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية وذلك لتفقد عدد من الأماكن المتميزة بغرض طرحها قريباً كمشروعات تجارية متنوعة لخدمة أهالي المحافظة.

وتفقد عشماوى بصحبة المحافظ أكثر من موقع متميز بمحيط المحافظة تصلح لتكون مشروعات تجارية وأسواقا متخصصة، حيث تم زيارة عدد 5 مواقع مختلفة خلال الجولة التفقدية.

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وقد أفاد عشماوي، في بيان اليوم، أن المواقع التي تمت زيارتها هي أماكن متميزة للغاية وقابلة للطرح بنظام حق الانتفاع بالتعاون مع المحافظة وأن هذه الفرص الاستثمارية قد تشمل سلاسل تجارية كبرى.

وتضم أيضا سوقا للجملة ومبانى تجارية متعددة الأغراض ومناطق تجارية حديثة وأماكن تجارية ترفيهية لصالح مواطني القليوبية، وهذه الفرص تتيح لأبناء المحافظة فرص عمل متنوعة.

وأشاد عشماوى بالمواقع التى تمت زيارتها برفقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لافتا إلى أن هناك ترتيبات تجرى على قدم وساق للإعلان قريباً عن هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة بالمحافظة.

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كما أن القليوبية من المحافظات الواعدة وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة في قطاع التجارة الداخلية، مما يضمن تحقيق عوائد سريعة على الاستثمار لصالح المطور وأيضا توفير السلع والمنتجات للمستهلك بأسعار مناسبة.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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