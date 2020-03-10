«تنمية التجارة» : وضع حجر أساس المنطقة اللوجيستية فى الأقصر خلال شهرين

يستهدف جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين، تنفيذ 60 منطقة لوجيستية وتجارية محورية وإقليمية فى محافظات الجمهورية، حتى عام 2030، مقسمة على8 مناطق لوجستية محورية يتم تنفيذ 3 مناطق منها حاليًا، إضافة إلى 52 منطقة لوجيستية إقليمية أخرى مستهدفة، يتم تنفيذها فى 11 محافظة .

كشف الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات خاصة لـ”المال” على هامش إطلاق المؤشر الجغرافى للسلع بمحافظة بورسعيد الأسبوع الماضى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، وبحد أقصى شهرين وضع حجر الأساس لمنطقة لوجستية جديدة فى محافظة الأقصر، إضافة إلى بحث إقامة المناطق التجارية واللوجستية فى محافظتى الفيوم و الوادى الجديد .

وأوضح أن المنطقة المستهدف إقامتها فى محافظة الأقصر يتم تنفيذها من خلال المطور التجارى “شركة المتحدة للصيادلة”، على مساحة 3 أفدنة و بقيمة استثمارية تصل الى مليار جنيه .

أضاف عشماوى أنه تم الاتفاق على بدء تنفيذ منطقة لوجيستية بمدينة دمو بالفيوم على مساحة 5 فدان بقيمة استثمارية تصل الى مليار جنيه، من خلال المتحدة للصيادلة، خلال شهر إبريل المقبل .

وقال فى مؤتمر صحفى،أنه يتم حاليا دراسة إقامة منطقة لوجستية تجارية سياحية كبرى على مساحة 150 فدان فى محافظة مطروح، موضحَا أن الغرض من اقامة المنطقة ضخ استثمارات كبيرة بالمحافظة، مما يوفر آلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة، والعمل على زيادة أعداد السائحين بالمحافظة، وتنشيط سياحة التسوق .

وأكد أن محافظة مطروح يزورها 7 ملايين سائح ومواطن سنويا، إلا أنها تعانى من ندرة المشروعات و المراكز التجارية المقامة على المعايير العالمية، والتى تزيد من معدلات إقامة السائح ومعدلات انفاقه.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع محافظ مطروح على 3 مناطق بالمحافظة يتم اختيار منطقة منها لإقامة المشروع، بالتعاون مع المطوريين العقاريين والمستثمرين .

عشماوى: جار إنشاء اخرى بالغربية على مساحة 82 فداناً

وعن المناطق اللوجستية والتجارية الأخرى المستهدف تنفيذها، أوضح عشماوى، أنه جارى تنفيذ منطقة لوجستية بمحافظة الغربية على مساحة 82 فداناً، باستثمارات 8 مليارات جنيه، توفر 80 ألف فرصة عمل، ومنطقة أخرى بمحافظة البحيرة على مساحة 91 فداناً، باستثمارات 11 مليار جنيه، توفر 75 ألف فرصة عمل.

وتابع أنه سيتم تنفيذ منطقة لوجستية بمحافظة قنا على مساحة 15.5 فدان، باستثمارات 2 مليار جنيه، وتوفر 20 ألف فرصة عمل، إضافة إلى إنشاء منطقة لوجستية بمحافظة الفيوم على مساحة 5 أفدنة، باستثمارات مليار جنيه، توفر 8 آلاف فرصة عمل.

وأضاف أنه يتم تنفيذ المنطقة اللوجستية بمحافظة المنوفية حاليا على مساحة 17 فداناً، باستثمارات 2 مليار جنيه، وتوفر 18 ألف فرصة عمل، وإنشاء المنطقة اللوجستية بالدقهلية على مساحة 47 فداناً، باستثمارات 5 مليارات جنيه، توفر 40 ألف فرصة عمل.

وقال إنه سيتم طرح عدد من المناطق اللوجستية على المستثمرين خلال الفترة المقبلة فى محافظات الشرقية على مساحة 35 فداناً، بإستثمارات 4 مليارات جنيه ، و البحر الأحمر على مساحة 60 فداناً، باستثمارات 7 مليارات جنيه، و السويس على مساحة 30 فداناً، باستثمارات 3.5 مليار جنيه .