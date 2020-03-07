«تنمية التجارة» : دراسة تسجيل القطن المصري والبصل في المؤشر الجغرافي للسلع

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن تسجيل السلع والمنتجات المصرية كمؤشرات جغرافية بدأ حيز التنفيذ.

وقال عشماوي، في تصريحات صحفية، إنه تم الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على تكوين لجنة دائمة لحصر المنتجات ذات المنشأ الجغرافي طبقًا لكل محافظة.

وكشف أن الجهاز يدرس حاليًّا تسجيل كل من القطن المصري والبصل، في المؤشر الجغرافي للسلع؛ وذلك لرفع ميزاتهما التنافسية وزيادة صادراتهما في الأسواق الخارجية.

وتوقّع عشماوي بدء تلقي طلبات تسجيل سلع كمنشأ جغرافي خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن عملية التسجيل تتم خلال 6 شهور كحد أدنى، وذلك وفقًا للاشتراطات والضوابط التي يتم الإعلان عنها.

في سياق آخر قال عشماوي إنه بحث مع محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف النموذج الأمثل لنقل سوق الجملة من منطقة النزهة إلى منطقة برج العرب.

وأضاف عشماوي أنه تم وضع المخطط العام على مساحة 125 فدانًا، منها 25 فدانًا لسوق الجملة، و100 فدان لإنشاء منطقة تجارية لوجستية، لافتًا إلى أنه جارٍ الآن تحديد المستثمرين وشركة إدارة الأسواق.

يُذكر أن المؤشر الجغرافي للسلع تم تسجيل أول 3 سلع في محافظة مطروح، خلال مؤتمر صحفي واحتفالية كبرى على مدار 3 أيام.

وتم تسجيل كلٍّ من العنب والتين والزيتون المنتج في مطروح؛ وذلك لزيادة الفرص التصديرية.