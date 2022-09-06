«تنمية التجارة»: بدء تداول الأرز في البورصة السلعية الموسم الحالي

أعلن الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية، أن موسم توريد الأرز المحلي الذي سيبدأ في 15 سبتمبر الحالي سيدخل ضمن السلع الأساسية للبورصة السلعية.

وقال عشماوي في تصريحات اليوم على هامش افتتاح بعض المشروعات التجارية بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، إنه سيكون هناك مندوب من البورصة السلعية في اللجنة الدائمة للأرز في نقاط استلام الأرز البالغة 150 موقعا.

وأضاف عشماوي أن احتياجات الشركة القابضة للصناعات الغذائية والهيئة العامة للسلع التموينية سيتم توفيرها بطريقة مميكنة من خلال البورصة السلعية، مؤكدا ضرورة قيام جميع التجار المتعاملين مع هيئة السلع التموينية والشركة القابضة بتسجيل أنفسهم تكويد في البورصة السلعية.

وأوضح أن عملية التكويد تساهم في شفافية التداول وإفصاح لجميع العمليات البيع والشراء التى تمت في الفترات المختلفة، فضلا عن إعلان الأسعار.

وأشار إلى أن ذلك يتيح للشركة القابضة للصناعات الغذائية وهيئة السلع التموينية الشراء بأفضل الأسعار وفقا للمواصفات ، كما ستساهم عملية التكويد على تقليل الوسطاء والتجار مما يساهم في خفض الأسعار.

وأكد الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس البورصة السلعية المصرية، أن موسم جني القطن المقبل سيدخل فى تداول البورصة السلعية.