تنمية التجارة: السيسي يكلف بحصر الأراضي غير المستغلة بالقاهرة الكبرى

❐ تحسين الصورة الذهنية للجهاز أولوية لاجتذاب المستثمرين.. والبداية حل نزاع الشركة الأمريكية بالغربية

❐ مفاوضات مع «المجتمعات العمرانية» للحصول على أرض بالعاصمة الإدارية لإقامة مراكز وسلاسل تجارية

❐ 35 % نموًا متوقعا للسلاسل والمنافذ المنضبطة فى 3 سنوات

❐ مصر ليس لديها مناطق لوجيستية بالمفهوم العالمى.. والتخطيط لإقامة 12 منطقة

❐ إعادة النظر فى مدد حق الانتفاع للأراضى والمنافذ التابعة

❐ «التجارة» أعلى من «الصناعة» فى مساهمتها فى الناتج المحلى..وسترتفع من 18 لتتخطى %20 فى 2020

❐ فى رصد حديث..6 ملايين متر مساحات الأصول غير المستغلة التابعة لـ«التموين»

❐ شركات حكومية كبرى غير مسجلة لعلامتها التجارية بينها «المصرية للاتصالات» و«تى إى داتا».. وإجمالى المقيد بالسوق لا يتخطى 40 ألف علامة

❐ ندرس إصدار رقم قومى لـ4 ملايين منشأة بمصر.. والانتهاء من الربط الإلكترونى لمكاتب السجل التجارى الشهر المقبل

❐ طرح شركات الصناعات الغذائية بالبورصة ليس من أولويات الحكومة

❐ السوق المصرية بـ«عافية» بعد التعويم.. وندرس إصدار أجندة موسمية لتنشيط مبيعات التجارة

❐ الجهاز طرح فرصتين استثماريتين كبيرتين فقط منذ إنشائه

دعاء حسنى

يعتزم جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين رفع مشاركة القطاع فى إجمالى الناتج المحلى لما بين 20 أو %21 خلال الـ3 سنوات المقبلة، مقابل نسبة مشاركته الحالية بين 17 و%18 خلال العام المالى 2017/2016.

وكشف د.إبراهيم عشماوى مستشار وزير التموين لشئون الاستثمار والأصول ورئيس الجهاز فى حواره لـ«المال» لأول مرة عن الاستراتيجية الجديدة التى يستهدف الجهاز تنفيذها للوصول لتلك المستهدفات، والتى تتركز على عدة محاور رئيسية، أبرزها تحسين الصورة الذهنية لجهاز تنمية التجارة الداخلية، بما يسمح بإقبال المستثمرين على الفرص الاستثمارية التى يطرحها ويروج لها الجهاز لإقامة مناطق لوجيستية، وأسواق ومراكز وسلاسل تجارية، فضلا عن محاور الاستراتيجية المتعلقة بمحاور تطوير السجل التجار والانتهاء من ميكنته الشهر المقبل، والتوعية بتسجيل العلامات التجارية.

ولفت إلى أن الجهاز سيطرح بين 3 و5 فرص استثمارية قبل يوليو 2018 باستثمارات مقدرة بـ18 مليار جنيه.

وعلى صعيد ملف تقييم الأصول، كشف عشماوى لـ«المال» عن أن الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة، وما يتبعها من كيانات تابعة قدرت بـ 6 ملايين متر مربع، تصدر جهاز تنمية التجارة الداخلية الكيانات الأكثر امتلاكا لمساحات غير مستغلة بنحو 2.6 مليون متر مربع من جملة الأصول، وتطرق عشماوى لأصول الشركة القابضة للصناعات الغذائية التى تبلغ 161 ألف متر، وهى ليست ضمن البرنامج الحكومى للطروحات فى البورصة.

وفجر مفاجأة عند حديثه عن العلامات التجارية، مؤكدا أن الشركات فى مصر لديها قلة وعى بأهمية التسجيل، وأن العديد من العلامات التابعة لشركات حكومية غير مسجلة ومنها المصرية للاتصالات، وتى إى داتا، وغيرها من الشركات المعروفة.

وعلى صعيد الأسواق، قال رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز وفقا للقرار الجمهورى لإنشائه، مهمته تعظيم وتوطين الاستثمارات فى قطاع التجارة الداخلية بما يُسهم فى زيادة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالى.

وقال عشماوى إن الجهاز يستهدف إقامة 12 منطقة لوجيستية على مستوى محافظات مصر، باستثمارات تقترب من 72 مليار جنيه على مدار 3 سنوات حتى 2020/2019.

وأضاف أن المناطق اللوجيستية ستطرح فى مناطق التنمية فى محافظات الصعيد وشمال وجنوب سيناء، وسيصل حجم المنطقة لقرابة 20 فدانًا باستثمارات تقترب من 6 مليارات جنيه للمنطقة الواحدة، وتسمح المنطقة الواحدة بتوفير قرابة 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

وأوضح أنه قام بزيارات مؤخرا لمحافظات الأقصر وقنا والفيوم، وستُطرح فرص استثمارية لإقامة مناطق لوجيستية وأسواق وسلاسل تجارية، وهو ما سيغير النمط الاستهلاكى للمصريين بتلك المحافظات.

وفيما يتعلق بالمراكز والسلاسل والمنافذ التجارية، قال إننا نستهدف طرح فرص استثمارية لتغطية المحافظات وعواصمها بمنافذ منضبطة ومنظمة أسوة بالقاهرة.

وعن الفرص الاستثمارية التى يطرحها جهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة مناطق لوجيستية أو مراكز او سلاسل أو منافذ تجارية، يقول عشماوى إن بعضها تابع للجهاز وأخرى للمحافظات ودور الجهاز التسويق للفرص المتاحة فى قطاع التجارة الداخلية ككل وليس للأراضى التابعة له فقط.

وأوضح أن محافظة كفر الشيخ على سبيل المثال، رغم ما بها من ثرورة سمكية ليس لديها مناطق لوجيستية للاسماك أو أسواق متخصصة، ما يرفع الفاقد فى النقل والتخزين، وإذا أقيمت منطقة بتلك المحافظة سيقل الفاقد، ما سيجعل كفر الشيخ مركزا للثروة السمكية.

وأكد عشماوى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، الجهة الحكومية الوحيدة التى تطرح فرصا اسستثمارية بنظام حق الانتفاع على المستثمرين بمدد يصل حدها الأقصى لـ75 عاماً.

وتابع: «أنا ضد منح جميع الفرص الاستثمارية وتوحيدها بحق انتفاع لمدة 75 عاما، ولذا فإن الجهاز يعيد النظر فى منح المستثمرين الفرص الجديدة بقطاع التجارة بمدد حق انتفاع مختلفة وفقا للجدوى الاقتصادية للمشروعات المتقدمة للاستثمار فى القطاع، والقانون يجيز للجهاز منح حق الانتفاع حتى 75 عاما وستتم إعادة التقييم وفقا للفرصة الاستثمارية والخدمات المتوافرة وقربها من المرافق.

وقال إنه لا يوجد بمصر إلى الآن منطقة لوجيستية بالمعنى المتعارف عليه دوليًّا، من حيث المساحة والحجم المطلوبين، وقناة السويس مازالت مخطط أن تكون منطقة لوجيستية بمساحتها التى تصل إلى 671 كم، ومخطط أن تكون ثانى أكبر منطقة لوجستية فى العالم، والموانئ المصرية تتيج أن تكون مناطق لوجيستية عالمية، ولكن «جبل على» سبيل المثال يمثل أكبر منطقة لوجيستية فى العالم العربى، وسنغافورة كلها منطقة لوجيسيتية، وهونج كونج.

وكشف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن القيادة السياسية لديها مخطط لإنشاء منطقة لوجيستية على حدود كل محافظة.

وأكد أن ما يركز عليه فى خطة عمل الجهاز هو إصلاح الصورة الذهنية عنه، قائلاً: «الجهاز يحمل سمعة سيئة حالياً، وبدأت تعديل تلك الصورة بحل مسشاكل المستثمرين الذين سبقوا أن وقعوا عقودًا مع الجهاز منذ إنشائه، وبينهم الشركة الأمريكية «فيرن برو العالمية للاستثمار» فى محافظة الغربية، إذ تم حل المشكلة التى تواجه الشركة عبر تمكينهم من الفرصة الاستثمارية وإزالة التعديات وتوصيل المرافق على حدود الأرض وفقا لما كان متفقا عليه فى العقد مع المطور التجارى، وذلك تيسيرًا على المستثمر لبدء العمل، وذلك لتجنب اللجوء لقضايا والتحكيم ومنح رسالة أجنبية للمستثمر بحمايته.

وتصل ميزانية الجهاز لـ 100 مليون جنيه خلال العام المالى 2017/2016، وفقا لعشماوى.

وأكد على أن الجهاز لم يتحمل تكاليف إضافية لتمكين الشركة الأمريكية من فرصتها لبدء فى تنفيذ استثماراتها.

وقال إن الفرص التى طرحت منذ إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية فى 2008، محدودة للغاية ولم تتجاوز فرصتين استثماريتين فقط، إحداهما كانت لشركة فيرن برو الأمريكية وأخرى كانت مشاركة بين شركتى «القابضة المصرية الكويتية والعروبة»، فضلاً عن عدد الفرص التى طرحت على السلاسل التجارية وبلغت 6 سلاسل فقط.

وأرجع عشماوى قلة الفرص الاستثمارية التى طرحت للتغير السريع فى قيادات الجهاز على مدار سنوات إنشائه التى لم تتيح لأحد تنفيذ إستراتيجية وأهداف الجهاز مما قلل من فاعليته لتنمية قطاع التجارة الداخلية.

وكشف أن الجهاز سيطرح قبل نهاية العام 5-3 فرص استثمارية كبرى تجذب استثمارات مقدرة بـ18 مليارا قبل نهاية العام المالى الجارى 2018/2017، وذلك فور تحسين الصورة الذهنية عن الجهاز لتجنب إحجام رجال الأعمال عن اقتناص الفرص الاستثمارية الجديدة.

وأكد أنه فى حال كشف فساد فى أى من مراحل عمله، فإنه لا يتهاون فى تحويله فورًا للنيابة، ولكنه قال : «التلسين على الجهاز جعل المستثمر يحجم عن الفرص التى تطرح فى جهاز تنمية التجارة الداخلية، ولابد من ذرع الثقة للمستثمر لإقباله على الفرص الجديدة».

وقال عشماوى إن القطاع العقارى وصل لنوع من التشبع، ولذا فان بعضا من مستثمريه يدرسون تنويع استثماراتهم عبر التوجه للاستثمار فى التجارة الداخلية.

وكانت «المال» قد نشرت مؤخرًا إجراء الجهاز عن مفاوضات مع مطورين عقاريين كبيرين لتنويع استثماراتهما والدخول فى قطاع التجارة الداخلية فى مناطق لوجيستية وأسواق ومراكز تجارية، هما شركة مراكز، الذراع الاستثمارية المملكوكة لـ «الحكير»، بالإضافة إلى رجل أعمال مصرى.

وأضاف أنه يتم التفاوض مع شركة أبراج الاستثمارية المالكة لسبينيس بنسبة %100، للترويج لها لإقامة استثمار فى مناطق لوجيستية ومراكز تجارية أو المشاركة مع مستثمرين أخريين فى الفرص الجديدة.

كشف عشماوى، عن تلقيه تكليفا من الرئاسة، لحصر الأراضى والأصول غير المستغلة التابعة للأجهزة أخرى التى تصلح لإقامة مناطق لوجيستية داخل القاهرة الكبرى، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية وجهز تخطيط استخدامات أراضى الدولة، وذلك فى مناطق محورية بالمحافظة.

ولفت إلى أن السيناريوهات المطروحة أن تتم الحصول على الأراضى من الأجهزة المختلفة بنظام حق الانتفاع او مبادلة أصول أو ما يتفق عليه.

كما يجرى حالياً التفاوض مع هيئة المجتمعات والتخطيط العمرانى، للحصول على مساحات لطرح فرص استثمارية فى العاصمة الإدارية كمناطق لوجيستية ومراكز تجارية، هناك مخطط عام ولكن التنفيذ لا يزال فى مراحله الأولى.

فى سياق متصل، أكد دراسة الجهاز لتوحيد إصدار ترخيص المنشآت التجارية من خلال شباك واحد يتبع جهاز تنمية التجارة الداخلية، بحيث يكون الجهة المنوط بها منح التراخيص نيابة عن 13 وزارة وجهة حكومية تمنح 23 تصريحا أو ترخيصا حالياُ.

وعلى صعيد الأسواق التجارية، أكد عشماوى أن أحد أدوار الجهاز، ضبط الأسواق ورفع كفاءتها، وسنتفاجأ بترتيب مصر على مستوى كفاءة الأسواق المتدنى والمصنف 122 دوليًا، مرجعاً ذلك للهدر الذى يتم فى السلع أثناء عملية النقل والتخزين، فضلاً عن قلة أعداد المنافذ المنضبطة الخاضعة لمعايير محددة للتقييم، كسداد الضرائب أو إمساك دفاتر.

وأوضح أن %90 من التجارة فى مصر عشوائية، ويستهدف الجهاز تنظيم السوق التجارية، ورفع ترتيب مصر من حيث كفاءة الأسواق بنحو 72 مركزًا لتحتل المرتبة 50 فى السوق العالمية من حيث كفاءة أسواقها.

ويصل عدد المنافذ المنضبطة إلى 4 آلاف منفذ من إجمالى 40 ألف منفذ فى السوق المصرية، ومصر بها 40 ألف قرية غير مغطاة بمنافذ منضبطة، ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية الهائلة بالقطاع، وفقاً لعشماوى.

تابع: رفع تصنيف مصر وانضباط أسواقها، مخطط له ان يتم عبر توطين واجتذاب استثمارات جديدة لإقامة مناطق لوجيستية والتوسع فى إقامة أسواق ومراكز وسلاسل ومنافذ تجارية منضبطة تقلل الوسطاء والفاقد فى مراحل النقل وتطور الخدمات وشبكة الطرق.

ووصف عشماوى، التجارة بكونها قاطرة التنمية لقيادتها عدة قطاعات وعلى رأسها القطاع الصناعى الذى تساهم بنسبة أكبر منه فى الناتج المحلى الإجمالى، مضيفاُ أنه كلما زاد عدد منافذ البيع، لجأ المصنعون لرفع الكثافة الإنتاجية، فضلا عن أن التجارة نشاط كثيف العمالة، وعدة أنشطة أخرى قائمة عليها كالنقل والتخزين والوسطاء.

وعن تأثر النمط الاستهلاكى بالسوق المصرية بالقرارات الاقتصادية الاصلاحية الأخيرة، يوضح عشماوى أن النمط الاستهلاكى للمصريين شهد تباطؤًا، إذ تأثرت عملية البيع والشراء عقب قرار التعويم الذى أدى لتقزم العملة المحلية، فضلا عن رفعه مؤشر التضخم والزيادة فى أسعار السلع والخدمات فى ظل ثبات الأجور.

وكشف عشماوى عن دراسة الجهاز عدة أدوات لتطبيقها لإنعاش السوق وحركة البيع والشراء وعلى رأسها، وضع أجندة تجارية لمصر مخططة ومنظمة وبتوقيتات معلنة سنوياً، ليست «وليدة اللحظة» كما هو متبع حالياً، بحيث يتم تنظيم منتجات تروج خصيصا فى تلك المواسم.

وقال إن السوق المصرية بـ«عافية» ولتنشيطها، من المهم تنظيم مناسبات متعددة وهذا بحاجة للتخطيط والاتفاق مع المنتجين، خاصة فى ظل ثقافة السوق المصرية العشوائية والمصريين عادة ما يتفاجؤون بتوقيت المناسبات رغم أنها ثابتة سنوياً.

وأضاف أن رؤية الحكومة وضع الاقتصاد المصرى كأكبر 30 اقتصادًا عالميًّا بحلول 2030، فى ظل ترتيبه الحالى فى المرتبة الـ 79، موضحًا أن تراجعه فى الترتيب حالياُ يعود لضعف إجمالى الناتج المحلى له، وما يعظمه رفع الطاقات الإنتاجية من خلال تشغيل أكثر للمصانع وهذا يعكس اهتمام الحكومة مؤخرا بدعم الصناعة المحلية مقارنة بالقطاع التجارى.

وتابع عشماوى: إن السوق المصرية بها 2 فقط من بين أكبر 12 علامة تجارية فى العالم، وهما كارفور وسبينيس، لافتًا إلى أن عملية التقييم تتم وفقاً لـ3 عوامل رئيسية، هى قيمة العلامة والحصة السوقية وإيراداتها، واصفًا ذلك بأنه ليس مؤشرًا جيدًا للسوق المصرية مقارنة بحجم قوة الشرائية التى يتمتع بها التى تمكنها من إجتذاب العديد من الاستثمارات فى القطاع، خاصة فى ظل تنوع شرائح المستهلكين ومستويات إنفاقهم، فهناك 4 ملايين مصرى مستويات إنفاقهم الأعلى بين الأسواق وفقًا للمعايير الدولية، فضلاً عن شريحة وسطى تمثل 45 مليون مواطن، وبالمقارنة فإن أسواق الخليج والدول العربية لا تضاهى بالسوق المصرية وفقا لحجم القوة الشرائية والاستهلاك، فضلا ً عن معدلات النمو السكانى التى تصل لـ2.5 % وهى ضمن أعلى عالميا.

ودلل على ضخامة القوة الشرائية للمستهلكين وجاذبية السوق للاستثمارات، بما رصد فى كايرو فاستيفال سيتى الذى يعد احد المراكز التجارية الكبرى فى القاهرة الجديدة، والذى تم رصد زيارة 20 مليون مستهلك له فى 2016، بينهم 60 إلى %70 من المحافظات.

قال عشماوى لكل هذه الأسباب نسعى إلى التوسع فى جذب استثمارات فى قطاع السلاسل التجارية وبخاصة فى المحافظات، لضبط الأسواق بدلا من التعامل مع «الدكاكين».

وتوقع تسجيل السلاسل التجارية والمنافذ المنضبطة، لقفزة فى معدلات نموها من إيرادات، والانتشار، لترتفع من %16 حاليا، وصولاً لـ %35 خلال الـ 3 أعوام المقبلة.

وأكد أن السلاسل التجارية فى السوق المصرية، لا يزال حجمها محدود إلى الآن، فعلى سبيل المثال، «كازيون» منافذه التابعة تبلغ 185 منفدًا، و«بندا» يتبعه 4 فقط، و«لولو ماركت» لديه 2، و«بيم» لديه قرابة 250 منفذًا، ولا بد لتلك السلاسل بالتوسع داخل القرى والنجوع، وسنعمل على مساعدة المستثمريين من أصحاب السلاسل، للانتشار بشبكة فروعهم بتوفير منافذ، من خلال استغلال مساحات الأصول غير المستغلة، التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، تحديدا ولجنة المساعدات الأجنبية، لطرحها كفرص استثمارية لإقامة منافذ صغيرة.

وأكد أنه افتتح متجرًا يتبع سلسة بندا بالفعل فى موقع أسفل مقر لجنة المساعدات الأجنبية بمدينة نصر، والمتجر كان يعد الفرص المطروحة لأصول تتبع لجنة المساعدات غير مستغلة.

وفيما يتعلق بباق إستراتيجية الجهاز، المتعلق بتطوير السجل التجارى، فإنه سيجرى الانتهاء من الربط الإلكترونى، لمكاتب السجل التجارى البالغة 89 مكتبًا، الشهر المقبل، تيسيرا على المستثمريين بما يمكنهم من سهولة استخراج صورة من سجل منشأته من أى محافظة، أسوة باستخراج شهادات الميلاد.

وقال عشماوى، إن المنظومة تحدثت إلكترونياً كما كان مخطط لها، لن نكون فى حاجة لمكاتب السجل التجارى، أو التوسع فى إنشاء أخرى جديدة.

ووصف عشماوى، مكاتب السجل التجارى أنها مخزن للمعلومات، إذ تضم قرابة 4 ملايين منشأة، ولديه أكبر قاعدة للبيانات عن الشركات، ولديه سجلات منذ 1940، وإنشاء تلك القاعدة يساعد الحكومة فى الضرائب، والتأمينات.

ويدرس الجهاز حالياُ، إصدار بطاقة الرقم القومى لكل منشأة اقتصادية، تأسيس أكبر قاعدة بيانات للشركات فى مصر، سواء مصرية، أو أجنبية عاملة بالسوق المصرية.

وقال إن الجهاز يخطط لإصدار، تقارير شهرية للشركات مصنفة وفقا لحجم رؤوس أموالها ونشاطاها، ومن الممكن وضع تقييم للأنشطة، ومعدلات نموها، ما يسمح برصد وضع السوق المصرية، أسوة بالنشرة التى تصدرها الاستثمار حاليًا، التى مصدرها بيانات السجل التجارى.

كما يدرس الجهاز فيما يتعلق بالتيسير على المستثمريين، توقيع اتفاقية مع البنوك، لتيسير الاستعلام عن السجل التجارى للشركات، مقابل رسوم يجرى تحديدها مثل الاستعلام الائتمانى حالياً.

كما يدرس توقيع اتفاقية مع البريد المصرى، لإتاحة المستثمر لتحديث بيانات السجل التجارى، من خلاله، أو عبر الحصول على مستخرج من السجل بطلبه عبر البريد.

وفى سياق متصل، أكد عشماوى، أن عدد العلامات التجارية المسجلة رسميا لدى السجل التجارى، لا يتجاوز 400 ألف علامة، ونحن أكبر منطقة فى العالم العربى لديها تسجيلًا للعلامات نظراً لكبر حجم السوق.

يتابع قائلاً: «رغم كبر السوق المصرية، إلا أنه للأسف لا يوجد الوعى بأهمية تسجيل العلامة التجارية، وهو أمر أشبه بعدم تسجيل المواليد فى الماضى السحيق».

أضاف، أن الانطلاقة والبداية فى تسجيل العلامات التجارية ونشر لوعى بأهمية ذلك، تكون عبر حث الحكومة على تسجيل شركاتها التابعة، وأكبر الشركات غير مسجلة، فالمصرية للاتصالات، وتى اى داتا، غير مسجلتين، وشركات البترول لديها علامات غير مسجلة.

أوضح، أن مرحلة تسجيل العلامة التجارية ليست بحاجة إلى مراحل معقدة، كما سندرس جعله إلكترونياً، لافتا إلى أن الأكثر إقبالاً على تسجيل العلامة التجارية فى مصر الشركات الأجنبية العاملة بها، قائلاً: هى الأجانب الأشطر فلا يكتفوا بتسجيل العلامات التجارية فقط وإنما يتوسعوا لتسجل نموذج التصنيع لمنتجاتها، بوصفه.

يضيف، أسوة بتسجيل العلامة التجارية، ونشر الوعة بأهمية تسجيلها يعمم ليطبق على النماذج الصناعية.

وفى سياق متصل، أكد عشماوى أنه يدرس إبرام بروتكولًا مع وزارة الاتصالات، ومن يهدف للمحافظة على علامته التجارية، ويجرى حالياً مفاوضات مع شركتين من بين 18 شركة تعمل فى هذا المجال، لوضع باركود على المنتجات بالسوق المصرية، بما يمكن للمستهك من التعرف على السلعة أصلية، أم مغشوشة عبر تطبيق على الموبايل، عبر اتفاق مع شركات الاتصالات، والشركات ذات العلامات الأصلية، تسارع لتشارك بها لحماية علامتها التجارية الخاصة.

وعلى صعيد ملف آخر، أكد عشماوى، أنه كلف من وزير التموين والتجارة الداخلية برصد إجمالى المساحات، والأصول غير المستغلة للوزارة، وأجهزتها وكياناتها التابعة، وأن الرصد كشف عن أنها تبلغ 6 ملايين متر مربع، فى 27 محافظة بإجمالى 181 أصلًا.

أوضح، عشماوى أن تلك الأصول مقسمة على الكيانات التابعة للوزارة، وعلى رأسها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ما يتبعها من 36 شركة تابعة، وهيئة السلع التموينية، والشركة القابضة للصوامع، ولجنة المساعدات الأجنبية، وأخيرا جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وعن أكثر المحافظات التى تضم، مساحات متاحة لتوطين فرص فى قطاع التجارة فجاءت بنى سيوف على رأس القائمة، تلتها محافظة البحر الأحمر، ثم الإسماعلية تليها الإسكندرية.

أما عن أكثر جهة من جهات الوزارة لديها أًصول ومساحات غير مستغلة، فتصدر جهاز تنمية التجارية الداخلية القائمة من المساحات التى بلغت 2.6 مليون متر مربع، من إجمالى 6 مليون متر مربع، أصول غير مستغلة، ثم القابضة للصوامع وهيئة السلع التموينية، بواقع مليون متر مربع لكلا منهما، ثم الشركة «القابضة» بمساحات 161 ألف متر مربع، ولجنة المساعدات الأجنبية، تمتلك مساحات بسيطة لا تتجاوز 6 آلاف متر مربع، لأن الأخيرة تمتلك مخازن صغيرة.

وكشف عشماوى، عن أن المساحات الصغيرة غير المستغلة طرحها كفرص استثمارية بنظام حق الانتفاع لسلاسل التجارية، أما مساحات الأكبر كتلك التى تملكها شركة السكر فى نجع حمادى، التى تصل إلى 400 فدان، تطرح كفرصة استثمارية كمصنع لإنتاج الأخشاب على سبيل المثال.

وعن عرض الأصول غير المستغلة كفرصة استثمارية بقطاع التجارة الداخلية، علق قائلاً: «حق الانتفاع والمشاركة، وشركات إدارة خصخصة، ومن الممكن طرح منافذ النيل المميزة، التابعة للشركة القابضة كفرصة استثمارية على سلاسل تجارية بإدارتها لتعظيم إيراداتها».

وعن طرح شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية فى البورصة، أكد عشماوى إنه ليس فى أولويات الحكومة، وبرنامج الطروحات، يركز على 3 قطاعات البترول، والغاز، والكهرباء والبنوك.