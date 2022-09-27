تنمية التجارة الداخلية: 4 مليارات جنيه تكلفة المرحلة الأولى للمستودعات الاستراتيجية في 4 محافظات

قالت الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشئون الاستثمار، إن إنشاء المستودعات الاستراتيجية يستهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية.

وأضافت خلال توقيع عقود إنشاء المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجي، أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص، ووحدة الشراكة بوزارة المالية والمحافظين بشأن تنفيذ المستودعات قبل توقيع العقود.

من جهته قال الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ومعاون وزير التموين والتجارة الداخلية إن تنفيذ المرحلة الأولى من المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية سيستغرق من 18 إلى 24 شهرا من الآن، بتكلفة مالية 4 مليارات جنيه للمستودعات الأربعة في الأقصر والسويس والفيوم والشرقية.

بينما قال اللواء إسماعيل كمال مدير الكلية الفنية العسكرية إنه تم تكليف المكتب الاستشاري التابع للكلية بوضع تصميم المخازن العملاقة (المستودعات الاستراتيجية).

واضاف كمال، أنه تم وضع تصميمات عالمية، المكتب الاستشاري التابع للكلية الفنية العسكرية يقوم بوضع كافة التصميمات على أحدث الأسس والمعايير العالمية.

من جهته قال اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس أنه سيتم إزالة كافة المعوقات والصعوبات التي تحول أمام تنفيذ المشروعات الكبري، مع تقديم كافة الدعم للمستثمرين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بحضور وزراء التموين والتنمية المحلية والمحافظين في تلك المحافظات.