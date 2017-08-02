تنمية التجارة الداخلية: تحويل 26 فدانا منطقة لوجستية بالصعيد

كتب- محمد مجدي:أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابعة لوزارة التموين، أنه سيتم قريبا وضع خطة استثمارية لقطعة الأرض التابعة للجهاز في محافظة الأقصر على مساحة 26 فدانا بمنطقة المدامود، في مركز الزينية، وذلك لتحويلها إلى كمنطقة لوجيستية تخدم عددا من محافظات ا

كتب- محمد مجدي:

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابعة لوزارة التموين، أنه سيتم قريبا وضع خطة استثمارية لقطعة الأرض التابعة للجهاز في محافظة الأقصر على مساحة 26 فدانا بمنطقة المدامود، في مركز الزينية، وذلك لتحويلها إلى كمنطقة لوجيستية تخدم عددا من محافظات الصعيد بغرض خفض حلقات التداول وإدارة سلاسل الإمداد بشكل أكثر فاعلية وكفاءة.

وقال عشماوي، في بيان صحفي، أن ذلك في ظل توجهات الدولة لتنمية الصعيد، فضلاً عن استغلال الأصول غير المستغلة التابعة لوزارة التموين، وإضافة أنشطة تجارية تصلح أن تكون المراكز والأسواق التجارية الحديثة أو أماكن ذات جاذبية لتكون سلاسل تجارية.