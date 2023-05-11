«تنمية التجارة الداخلية»: إنشاء أول سوق جملة بالإسماعيلية على مساحة 100 فدان

قال الدكتور ابراهيم عشماوي مساعد وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه تم إجراء دراسة حول أفضل الأماكن الخاصة بإنشاء أسواق الجملة ونصف الجملة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي أنه يوجد أكثر من 238 موقعا على مستوى الجمهورية تصلح كأسواق جملة ونصف جملة، مؤكداً وجود توجيهات من القيادة السياسية للقضاء على عشوائية الأسواق وتحويلها من أسواق غير منتظمة إلى أسواق منظمة وأكثر انضباطا، لافتا إلى أن بعض الشركات أبدت رغبتها في إنشاء أسواق منظمة.

وتابع: سيتم إنشاء أول سوق جملة في محافظة الإسماعيلية على مساحة 100 فدان، وإنشاء سوق أخرى في محافظة الشرقية على مساحة 25 فدنا.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء الأسواق بتقنية الجيل الثالث والتي تعتمد على استخدام الطاقة الخضراء وكيفية إدارة وتدوير المخلفات سواء من الخضروات والفاكهة منوها بأنه سيتم الإنشاء بعد الاطلاع على الخبرات والتجارب الدولية في مجال الأسواق المنتظمة.

ونوه عشماوي إلى استهداف جذب شركة أجنبية لإدارة تلك الأسواق بدلا من إدارتها حاليا من قبل الغرف التجارية والمحليات، لرفع كفاءتها وذلك في إطار وثيقة الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المنفذة.