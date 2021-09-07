اقتصاد وأسواق

تنمية التجارة الداخلية: إعداد كراسة شروط لطرح إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية فى السويس

على مساحة 5 أفدنة.. وإجمالى استثماراتها 800 مليون جنيه
محمد مجدي 7:03 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21 7:03 ص, الثلاثاء, 7 سبتمبر 21

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علمت «المال» من مصادر مطلعة فى جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم حاليا إعداد كراسة شروط إنشاء منطقة تجارية لوجستية فى محافظة السويس وذلك على مساحة 5 أفدنة و باستثمارات تصل إلى 800 مليون جنيه.

واكدت المصادر أن المنطقة التجارية واللوجستية المستهدف إقامتها فى السويس مخطط لها مدة تنفيذ من عام ونصف الى عامين على أقصى تقدير وذلك فور الترسية على المطور التجارى الفائز بإنشاء المنطقة.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية فى تصريحات صحفية أنه من المقرر إنشاء مناطق تجارية ولوجيستية فى مختلف المحافظات، وذلك فى ظل وجود سوق واعدة لجذب هذه الاستثمارات.

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وأضاف عشماوى أن إنشاء مناطق تجارية سيُحدث نقلة نوعية تعمل على تحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ توفر كافة السلع لأبناء محافظة السويس، فضلا عن توفير فرص عمل، كما أن المشروع سيساهم فى رفع القيمة الاقتصادية للمناطق المحيطة بالمنطقة التجارية.

وافتتح عشماوى بداية الأسبوع الجارى أول مركز إقليمى للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية على مساحة 250 مترا، ويتضمن 12 شباكا لخدمة 8 محافظات هى السويس، والاسماعيلية، وبورسعيد، وشمال سيناء، وجنوب سيناء والبحر الأحمر والشرقية ودمياط.

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وأوضح عشماوى أن المركز الإقليمى للعلامات التجارية يوجد بمحافظة السويس، ويستقبل المركز الطلبات الجديدة المتعلقة بالعلامات التجارية ويقدم شهادات بيانات لمن يهمه الأمر، وأيضا شهادة فحص للراغبين بفحص علاماتهم قبل تقديمها، كذلك تقديم كافة الخدمات لطلب تسجيل العلامة التجارية تباعا بالتنسيق مع المركز الرئيسى للعلامات التجارية بالقاهرة وان مدة الحصول على الخدمة لا تتجاوز 20 دقيقة.

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يذكر أن جهاز تنمية التجارة الداخلية قام بطرح نحو 18 منطقة تجارية لوجستية فى 11 محافظة بإستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه، و مستهدف خلال الفترة الحالية تنفيذ 11 منطقة اخرى فى 8 محافظات بإستثمارات تصل إلى 49 مليار جنيه.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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