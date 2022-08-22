«تنمية التجارة»: إقامة 3 مناطق تجارية ولوجستية باستثمارات تلامس 5 مليارات جنيه

يوقع جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم عقود ترسية 3 فرص استثمارية جديدة بمحافظات كفر الشيخ والسويس والدقهلية باستثمارات تقترب من 5 مليارات جنيه.

وقال الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ “المال” على هامش مؤتمر صحفي منعقد الآن، إن هذه الفرص ستكون بمحافظة السويس وهي عبارة عن مشروع تخزيني لإحدى شركات الدواء من خلال شركة المتحدة، لتوزيع الدواء بتكلفة 500 مليون جنيه ويوفر ما يقرب من 2000 فرصة عمل.

وأضاف عشماوي أن المشروع الثاني بمحافظة كفر الشيخ وهي عبارة عن منطقة لوجستية تخزينية باستثمارات تقترب من 2 مليار جنيه، وتوفر 8 لـ 9 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال شركة فيرن برو.

وتابع عشماوي أن المشروع الثالث منطقة لوجستية في محافظة الدقهلية في المنصورة ستقوم بتنفيذه إحدى الشركات السعودية وذلك بمشروع على مساحة 46 فدانا باستثمارات 2 مليار جنيه، من خلال شركة مراكز.

وأكد عشماوي أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد الذراع الاستثماري لتنشيط التجارة، كما أن المستهلك يحصل على منتج جيد بشكل عال وأقل من الأسعار الأخرى بالسوق الحرة، كما تعمل على توفير هذه المنتجات في المحافظات، حيث كان يوجد تمركز في العاصمة فقط.

وقال عشماوي إنه لدينا حتى الآن 50 مليار جنيه استثمارات مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع، حيث نأمل في وجود تجربة تسويقية تحاكي التجربة في الخارج.