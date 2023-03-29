«تنمية البحيرات والثروة السمكية» يشارك في ورشة عمل حول طرق جمع البيانات وإعداد التقارير

أطلق جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فعاليات ورشة العمل الفنية لجمع البيانات وإعداد التقارير ضمن مشروع MedSea4Fish ، بالتعاون مع الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (GFCM) خلال الفترة من 15 -16 مارس 2023.

فى اليوم الأول افتتح الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس إدارة الجهاز بكلمة ترحيبية بوفد الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (GFCM) ، مشيدًا بالدعم المستمر على جميع المستويات ، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ برنامج المراقبة في إطار مشروع MedSea4Fish ، وأعرب عن خالص تقديره للدور الذى تلعبه GFCM ، لضمان الاستغلال المستدام للموارد البحرية الحية ، وكذلك التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية في البحر المتوسط والبحر الأسود.

شارك بالحضور في ورشة العمل من جانب الجهاز كل من الدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للإتفاقيات والعقود الخارجية، ودعاء حافظ مدير إدارة الاتفاقيات الدولية، و مي عطية مدير إدارة التعاون الثنائي ، والمهندسة فاطمة الزهراء محمد بالإدارة العامة للإتفاقيات ، والمهندس عبد الرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد ، والمهندسة شيماء حسين بالإدارة العامة للمصايد ، و الدكتور علاء الدين الحويط أستاذ متفرغ لبيولوجيا وإدارة مصايد الأسماك والعميد السابق لكلية تكنولوجيا المصايد و الاستزراع المائي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.

كما حضر ممثلو الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر المتوسط (GFCM) كلاً من إليزابيتا بيتولا موريلو مسئول الموارد السمكية ، و باولو كاربنتييري مسئول مراقبة الموارد السمكية ، و فيديريكو دي روسي مسئول الامتثال للبيانات، و ستيفانو لي لي بمصايد أسماك شرق البحر المتوسط ، و باولو دي دونو خبير عمليات المشروع ، والسيد أحمد سليمان مسئول الامتثال.

قامت Elisabetta Betulla Morello – مسئول الموارد السمكية بالهيئة بعرض تقديمي عن أنشطة الـ GFCM واستراتيجية GFCM 2030 ، ثم أعقبها المهندس عبد الرازق محمد بالإدارة العامة للمصايد بعرض البرنامج الوطني لجمع بيانات مصايد الأسماك المعمول به حاليًا في مصر، موضحًا الخطوط العريضة للبرمجيات الموجودة لإدارة بيانات مصايد الأسماك الوطنية، بما في ذلك تحديد القضايا والاحتياجات التي يتطلبها الجهاز، كما تم استعراض العديد من العروض التقديمية عن الإطار المرجعي لجمع البيانات (DCRF) ، ومتطلبات بيانات مصايد الأسماك ، وإجراءات الإرسال عبر الإنترنت ، ومؤشرات جودة البيانات ، مع مراجعة التشريعات الوطنية في مصر وتنفيذ قرارات الهيئة العامة لمصايد الأسماك ، وإسداء المشورة بشأن التعديل المحتمل للتشريعات الوطنية.

واختتمت المهندسة شيماء حسين بالإدارة العامة للمصايد اليوم الأول بعرض التقدم المحرز في إنشاء نظام وطني لنظام VMS بمصر بواسطة جهاز حماية وتنمية البحيرات.

وقد أشاد سكرتارية الـ GFCM بالأداء المتميز لمصر ، ومبادرتها نحو استخدام منصة تقديم بيانات الامتثال.

وفي اليوم الثاني من الورشة، نقلت الدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للإتفاقيات والعقود الخارجية تحيات اللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، وكذلك شكره وتقديره للجهود المبذولة والتعاون المثمر والبناء بين الجهاز و GFCM ، وقامت بالنيابة عنه بإهداء درع الجهاز إلى رئيس الوفد.

كما تم عرض مشروع MedSea4Fish لتحديد خطة عمل لتنفيذ برنامج المراقبة (جمع البيانات) ، والخطوط العريضة لأنشطة التدريب وبناء القدرات والخطوط العريضة لأنشطة البنية التحتية ، والأدوات الإدارية لتفعيل الأنشطة المخطط لها في إطار MedSea4Fish ، ونظرة عامة على المشروع التجريبي للهيئة العامة لمصايد الأسماك بشأن الأنواع غير الأصلية.

وفى ختام اليوم الثاني، قام الحضور من ممثلي الجهاز بالتعاون مع الدكتور علاء الدين الحويط بمناقشات مفتوحة مع وفد GFCM، وتحديد الأدوات الإدارية المتاحة لتنفيذ أنشطة MedSea4Fish بمساعدة من الهيئة العامة لمصايد الأسماك.