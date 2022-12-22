تنمية البحيرات والثروة السمكية يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون المشترك

يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لقاءاته مع موفدين البنك الدولي، حيث استقبل الدكتور صلاح الدين مصيلحي رئيس مجلس الإدارة، واللواء أ.ح الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية وفدًا من البنك الدولى أمس، بالمقر الرئيسي للجهاز.

وخلال اللقاء، استعرض ممثلو البنك الدولي خريطة الأعمال المزمع تنفيذها خلال المرحلة المقبلة بما يسهم في النهوض بقطاع الثروة السمكية على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشاروا إلى أن البنك الدولي بصدد إعداد حزمة من المنح الخاصة بتمويل الدراسات البحثية اللازمة لقطاع الثروة السمكية في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، بالإضافة إلى إمكانية عرض الجهاز للموضوعات التى تتناولها الدراسات ذات الأهمية، فيما يلعب البنك دورًا أساسيًا في تمويل هذه الدراسات.

وأوضح البنك الدولى أنه يمكن في ضوء نتائج الدراسات الممولة، تسهيل منح قروض لتنفيذ المشروعات التى قد يتقدم بطلبها الجهاز مستقبلًا.

وأكد مصيلحي رغبة الجهاز وسعيه الدؤوب للحصول على أكبر قدر من الدعم يمكن أن تمنحه الجهات المانحة، كما استعرض ممثلي الجهاز أهم الموضوعات التى يمكن إجراء دراسات وبحوث علمية خاصًة تلك التي تتناول الحديث عن الآثار المستقبلية البيئية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها للأقفاص البحرية بالبحر الأحمر، والتى يمكن أن تساهم فى تطوير القطاع السمكي.

ومن جانبه، أشاد فرحات بجهود البنك الدولي في دعم وتطوير كافة المجالات لاسيما مجال الأسماك، مشيرًا إلى استعداد الجهاز لبحث مدى إمكانية توافر منح لتمويل مشروعات خاصة بتطوير قطاع الثروة السمكية.

وأعلن البنك الدولي عن تقديمه للمنح من خلال مظلتين للتعاون وهما “برنامج التنمية المستدامة لمصايد الأسماك فى البحر الأحمر وخليج عدن” (SFISH) والذى يقوم بتمويل دراسات خاصة بمنطقتي البحر الأحمر وخليج عدن، وبرنامج PROBLUE الذى يتضمن منح لتنفيذ دراسات حول تأثير التغيرات المناخية على قطاع الأسماك فضلاً عن الدراسات البيئية والإقتصادية والإجتماعية والذى يمكن الإستفادة منه لتنفيذ دراسات على البحيرات المصرية.

وانتهى اللقاء إلى الاتفاق على ضرورة عقد اجتماع ثلاثي الأطراف يضم البنك الدولي، وجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، ووزارة التعاون الدولي لبحث ودراسة الآليات والخطوات الإجرائية الواجب إتباعها للشروع في إطلاق المنحة سالفة الذكر.

حضر اللقاء من جانب البنك الدولى السيدة Suiko Yoshijima كبير إخصائين بيئين، وإيهاب شعلان أخصائي بيئي أول بالبنك الدولي، وحنان الحضري إخصائي بيئي أول بالبنك الدولي.

كما حضر من جانب الجهاز الدكتورة دعاء همام مدير عام الإدارة العامة للإتفاقيات والعقود الخارجية، والدكتور محمد العربي مدير وحدة الدعم الفني، والدكتور أحمد سني الدين مدير عام الإدارة العامة للمزارع ، والمهندس خالد حسانين مدير عام الإدارة العامة للمفرخات والزريعة، والأستاذة دعاء حافظ مدير إدارة الإتفاقيات الدولية، والأستاذة مروة نصر بإدارة الإتفاقيات الدولية.