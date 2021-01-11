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تنمر واعتداء.. الأمن يضبط الجناة في جريمتين متداولتين عبر «فيس بوك»

في الدقهلية والإسكندرية.
أماني عوض 9:06 م, الأثنين, 11 يناير 21 9:06 م, الأثنين, 11 يناير 21

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كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية ملابسات واقعتين متداولتين من خلال مقطعي فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمنا التنمر على شخصين والاعتداء عليهما بمحافظة الدقهلية والإسكندرية.

اعتداء 4 أشخاص على عامل

في المقطع الأول، ظهر عدد من الأشخاص يعتدون على شاب، وبالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليه (عامل -مقيم بدائرة مركز شرطة المنصورة بالدقهلية.

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وبسؤاله اتهم 4 أشخاص (عاملان، وزوجتيهما)، بالتعدي بالضرب عليه والرشق بالحجارة، مما أدى إلى إصابته بجروح وكدمات متفرقة بالجسم لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط السيدتان، وبمواجهتيهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وجارٍ ضبط المتهمان الهاربان.

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تنمر وترويع “معاق ذهنيًا” بكلب

على جانب آخر، توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن تنمر شاب على أحد المواطنين مستخدمًا حيوان (كلب).

وبالفحص اتضح أن شخص -مقيم بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، ويوجد له معلومات جنائية، تعدى على “مهتز نفسيًا” -له معلومات جنائية- وذلك أثناء سيره بدائرة القسم مصطحبًا الكلب الخاص به والسماح له بالهجوم على الشخص المشار إليه وطرحه أرضًا.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المتهم، وبصحبته الكلب المستخدم في الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد التنمر على الأخير، وجذب انتباه المارة بالمنطقة محل البلاغ، واتخذت الإجراءات القانونية.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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