تنقيب 4 أشخاص يقود لكشف أثري من العصر الفرعوني في الجيزة

قاد تنقيب مجموعة أشخاص عن الآثار في العثور على كشف أثري يعود للعصر الفرعوني بمحافظة الجيزة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 3 من المتهمين بالحفر للتنقيب عن الآثار.

كانت معلومات وتحريات إدارة شرطة سياحة وآثار الجيزة، بقطاع شرطة السياحة والآثار، قد أكدت أن 4 أشخاص -مقيمين بمحافظة الجيزة- متهمين بالحفر بقطعة أرض بإحدى القرى، في مركز البدرشين بقصد البحث والتنقيب عن الآثار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافهم وضبط 3 من المتهمين.

وعثروا على حفر دائري الشكل وينتهى باثنين ممر، أحدهما بالناحية الشمالية مبنى من الحجر الجيري القديم بنهايته حجرتين، والآخر بالناحية الجنوبية، ويؤدى إلى حجرتين من الحجر الجيري ويوجد نقوش بالكتابة الهيروغليفية على الجدران لأسماء وألقاب لبعض ملوك العصر الفرعوني”الملك رمسيس الثاني”، شواهد أثرية عبارة عن كتل من الحجر الجيري الأثرية، كسرات من الفخار، الأدوات المستخدمة في الحفر.

وبمواجهة المتهمين أقروا بالحفر بقصد البحث والتنقيب عن الآثار، وبمعاينة موقع الحفر بمعرفة لجنة من مفتشي الآثار أفادت بأنه مبنى أثري هام يعود للعصور الفرعونية القديمة، ويُعد اكتشاف أثري، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار للحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي.