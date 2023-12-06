تنقيب وسرقة لوحات.. الداخلية تضبط 767 قضية آثار خلال 2023

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط 767 قضية متنوعة منها 366 قضية بإجمالي 1052 متهمًا شملت 17 قضية حيازة آثار والإتجار بها، خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 3 ديسمبر 2023.

وشملت القضايا المضبوطة 275 قضية تنقيب عن الآثار، 64 قضية تهريب آثار وعملات أثرية، 4 قضايا نصب آثار، قضية سرقة لوحات أثرية، و5 قضايا عثور على الآثار.

وضبطت 401 قضية في مجال التعدى على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك ضمن جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب بقصد البحث عن الآثار وحيازتها والإتجار بها.