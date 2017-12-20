تنفيذ 96% من محطة كهرباء العاصمة الجديدة

عمر سالمتوجه اليوم الأربعاء، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع وممثلى كل من شركة سيمنس وأوراسكوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومركز الخدمات والصيانة والتدريب للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي والإطمئنان على سير العمل .وأوضح جابرأنه يجرى ا

عمر سالم

توجه اليوم الأربعاء، المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعدد من قيادات القطاع وممثلى كل من شركة سيمنس وأوراسكوم إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ومركز الخدمات والصيانة والتدريب للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذي والإطمئنان على سير العمل .

وأوضح جابرأنه يجرى العمل بالموقع على قدم وساق للتنفيذ طبقاً للجداول الزمنية المعدة لذلك، حيث وصلت نسبة الإنجار فى تنفيذ محطة العاصمة الإدارية الجديدة إلى حوالى 96% .

وتتكون المحطة من عدد 4 موديول وكل موديول يتكون من عدد 2 تربينة غازية قدرة كل منها 400 ميجاوات، وعدد 1 تربينة بخارية قدرة 400 ميجاوات وعدد 2 غلاية لاستعادة الطاقة المفقودة .

وجدير بالذكر أن محطة العاصمة الإدارية الجديدة تعد إحدى المحطات الثلاث وتأتى ضمن مجموعة من المشروعات الأخرى التى تم التعاقد عليها ـ خلال المؤتمر الإقتصادى الذى عقد فى شرم الشيخ ـ مع شركة سيمنس العالمية وشركاؤها المحليين لتدعيم الشبكة الكهربائية القومية بقدرات تصل إلى 14400 ميجاوات لمجابهة الزيادة المطردة فى الأحمال ولتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة للمشروعات الاستثمارية الجديدة .

وقام المهندس جابر أيضاً بزيارة تفقدية إلى مركز الخدمات والصيانة والتدريب الذى يتم إنشاؤه بالتعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووزارة البترول مع شركة سيمنس العالمية .

وأوضح جابر أنه يتم إنشاء المركز على مساحة 36 ألف متر مربع بالمنطقة الاقتصادية بالسويس ويتكون المركز من ورشة لصيانة وتأهيل التربينات ذات القدرات العالية لخدمة قطاع الكهرباء والطاقة ومن المتوقع أن يتم التوسع فى أعمال الصيانة لخدمة الدول المجاورة ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما يشمل مركز تدريب على أحدث المستويات العالمية بالتعاون مع الحكومة الألمانية وذلك لتدريب أكبر عدد ممكن من المهندسين والفنيين ، وكذلك مركز صيانة وإصلاح للمهمات الخاصة بمحطات إنتاج الكهرباء سواء المصنعة من خلال شركة سيمنس أو المصنعة من الشركات العالمية الأخرى.

وأكد جابر على حرص القطاع على الانتهاء من تشغيل كافة وحدات المشروعات الثلاثة طبقاً للبرنامج الزمنى المخطط والذى ينتهى في مايو 2018.

ومن المتوقع أن تكون الورش جاهزة لاستقبال المهمات المراد إصلاحها وكذلك الانتهاء من مركز التدريب خلال النصف الثانى من 2018 .

وأعرب جابر عن أمله أن تساهم هذه المشروعات فى رفع معدلات التنمية وتهيئة مناخ الاستثمار.