تنفيذ 95% من كوبرى الدخيلة

❐ تسليم «الربط» بين الميناء والطريق الدولي الساحلى» مايو 2018 بتكلفة 330 مليون جنيه مها يونس كشف المهندس السيد محمد السيد، وكيل وزارة النقل والطرق بالإسكندرية، عن انتهاء تنفيذ أعمال مشروع كوبرى ميناء الدخيلة بنسبة %95، والذى تم الإعلان عن البدء فى أعماله خلال عام 2014، موضحًا أن

❐ تسليم «الربط» بين الميناء والطريق الدولي الساحلى» مايو 2018 بتكلفة 330 مليون جنيه

مها يونس

كشف المهندس السيد محمد السيد، وكيل وزارة النقل والطرق بالإسكندرية، عن انتهاء تنفيذ أعمال مشروع كوبرى ميناء الدخيلة بنسبة %95، والذى تم الإعلان عن البدء فى أعماله خلال عام 2014، موضحًا أن الكوبرى المنتظر يربط الطريق الدولى الساحلى بميناء الدخيلة.

وأضاف وكيل الوزارة، فى تصريحات، لـ«المال»، أن المشروع مُقرر الانتهاء منه بالكامل خلال أكتوبر المُقبل، باستثمارات بلغت 370 مليون جنيه «بتمويل ذاتى من هيئة الميناء»، وبتنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى شركات القابضة لمشروعات الطرق والكبارى.

يستهدف المشروع نقل حركة الشاحنات من داخل الميناء إلى الطريق الدولى الساحلى مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التى لا تستوعب حركة النقل الثقيل، وتؤدى إلى حوادث يومية، فضلًا عن تسببه فى توقف المرور تمامًا فى مناطق «الدخيلة والبيطاش بالعجمي»، كما يستهدف رفع حركة النقل من 3500 شاحنة يوميًّا إلى 5000 شاحنة خلال 3 سنوات.

يُشار إلى أن ميناء الدخيلة يعتبر من أكبر الموانئ التجارية المصرية، بمساحة إجمالية 3.5 مليون متر مربع، وتشمل %60 من مساحة ميناء الإسكندرية، ويسهم بنسبة كبيرة من حجم الحركة بميناء الإسكندرية، وذلك نظرًا لعمق أرصفته وقدرته على استيعاب السفن التجارية ذات الحمولات المرتفعة.

وكان يفتقد الميناء للربط الجيد بالطرق السريعة، وتؤدى حركة اختلاط الشاحنات منه وإليه إلى مشاكل عديدة بالمناطق السكانية المحيطة بالميناء بـ«منطقة الدخيلة فى الشرق ومنطقة العجمى بالغرب».

فيما تعرَّض إنشاء كوبرى الدخيلة لكثير من المعوقات، منها وجود مرافق عامة وخدمات على طريق الكوبرى، أبرزها قسم شرطة الدخيلة، والذى كان يمثل أكبر تحدٍّ للمشروع، وتوقفت الأعمال على إثره سبعة أشهر بسبب اعتراض قسم الشرطة على مرور المحور أمامه، حتى تدخَّل الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والمُقرر أن يتم نقله بعد دفع تعويض مادى من هيئة الميناء.

على صعيد آخر أكد وكيل وزارة النقل والطرق أن كوبرى 54 بمنطقة الورديان يجرى العمل به حاليًّا وهو الموازى لكوبرى ميناء الدخيلة بنفس الاتجاه، ويستهدف ربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولى الساحلى، باستثمارات تصل لـ330 مليون جنيه، ونقل البضائع عن طريق النقل الثقيل من داخل الميناء للطريق الدولى مباشرة، دون الدخول بالكتلة السكانية غرب الإسكندرية.

وتتمثل أعمال مشروع كوبرى 54 فى عمل كوبرى بطول 2 كيلو و300 متر، منها 200 متر عبارة عن طرق يجرى رفع كفاءتها حاليًّا، والواصلة بين الكوبرى الجديد والطريق الدولى الساحلى، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعماله فى مايو 2018.