تنفيذ 90% من مشروعات تحسين البيئة بمطروح

قال محمود أمبابى مدير عام ادارة التخطيط والمتابعة بالديوان العام لمحافظة مطروح أنه تم تخصيص مبلغ 44 مليون جنيه لقطاع تحسين البيئة بالنسبة إلى مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023،

وأضاف أنه فى قطاع مشروعات تحسين البيئة تجاوزت نسب التنفيذ 80% حتى الان وجارى إستكمال تنفيذ باقي مشروعات وهى تطوير منظومة النظافة بشراء مهمات و أدوات نظافة

وأكد بأن السيد محافظ مطروح شدد على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لكل مراحل تنفيذ المشروعات الجارية ، والتركيز على سرعة إنجاز الأعمال وزيادة معدلات التنفيذ، مع تكليف رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية بمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية، وتذليل أي معوقات ،

وشدد على التزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال، لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.