تنفيذ 90 مشروعًا بمطروح وتوفير 289 فرصة عمل

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أنه تم تنفيذ 90 مشروعًا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك» بنطاق مراكز ومدن المحافظة.

وذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل المحافظة لتحقيق رؤية الدولة بشأن رفع مستوى معيشة المواطنين ودفع عجلة الاقتصاد وتنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية لتشجيع الشباب على إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتعزيز ثقافة العمل الحر.

وأوضح محافظ مطروح أن المبادرة نجحت في توفير نحو 289 فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة وتنوعت المشروعات ما بين مشروعات تجارية وصناعية وخدمية وتنمية الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أنه تم توفير التمويل اللازم لإقامة تلك بالتعاون مع البنوك المشاركة بالمبادرة .

بلغت قيمة القروض الممنوحة لأصحابها نحو 4.4 مليون جنيه حتى الآن مع تسهيل إجراءات إصدار التراخيص الخاصة ببدء مزاولة الأنشطة الخاصة بهم، وذلك مما ساهم في رفع مستوى دخول المواطنين والحد من البطالة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.