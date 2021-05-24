اقتصاد وأسواق

تنفيذ 9 قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة فى مرسى مطروح

ناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بعدم البناء علي الاراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها
معتز محمود 11:47 م, الأثنين, 24 مايو 21 11:47 م, الأثنين, 24 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تنفيذ 9 قرارات ازالة علي أراضي الدولة بمساحة مستردة 2670 م2 بمناطق المدخل الشرقي للمدينة والامام مالك بعلم الروم وسملا والعزبة السودانية ضمن الموجة 17 لازالة المباني المخالفة بدون ترخيص

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المدينة .

وأكد جاب الله بانه تم تنفيذ 9 قرارات ازالة بدون ترخيص ، عبارة عن منازل أسوار لتقسيمات أراضي ومنازل ومحال تجارية بدون سقف في المهد مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وذلك من خلال الحملة المكبرة تحت إشراف وتنفيذ مجلس المدينة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية بازالة المباني المخالفة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .

اقرأ أيضا  تراجع الطماطم والعنب .. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الأربعاء 19مايو 2021


وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .


وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بعدم البناء علي الاراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل إحترام سلطة القانون و الحفاظ على أملاك الدولة .

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم معتز محمود

ملف الكاتب معتز محمود

اقرأ أيضاً

عروض رنين مهرجان الـ 99 جنيها يوم الثلاثاء 25 مايو

محمد مجدي 10:20 م, الأثنين, 24 مايو 21

خامات الأعلاف تواصل الارتفاع .. والجيلوتين يرتفع 1000 جنيه للطن

الصاوي أحمد 10:19 م, الأثنين, 24 مايو 21

ارتفاع مرتقب في أسعار كتاكيت البياض والأمهات

الصاوي أحمد 10:03 م, الأثنين, 24 مايو 21

الزراعة تضع 5 بنود للمديريات لتنفيذها بشكل عاجل خلال الصيف الحالي

الصاوي أحمد 9:47 م, الأثنين, 24 مايو 21

وزيرة الصحة : نستهدف توطين صناعة اللقاحات بمصر لتصبح مركزًا إقليميًّا لتلبية احتياجات دول المنطقة

المرسي عزت 9:20 م, الأثنين, 24 مايو 21

وزيرة الصناعة : اعتماد برنامج جديد لدعم الصادرات الأربعاء المقبل (فيديو)

محمد مجدي 8:26 م, الأثنين, 24 مايو 21