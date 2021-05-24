تنفيذ 9 قرارات إزالة لمبانٍ مخالفة فى مرسى مطروح

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن تنفيذ 9 قرارات ازالة علي أراضي الدولة بمساحة مستردة 2670 م2 بمناطق المدخل الشرقي للمدينة والامام مالك بعلم الروم وسملا والعزبة السودانية ضمن الموجة 17 لازالة المباني المخالفة بدون ترخيص

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بالدفع بحملات مكبرة لإزالة التعديات على أراضى الدولة بنطاق المدينة .



وأكد جاب الله بانه تم تنفيذ 9 قرارات ازالة بدون ترخيص ، عبارة عن منازل أسوار لتقسيمات أراضي ومنازل ومحال تجارية بدون سقف في المهد مقامة بدون ترخيص بالمخالفة للقانون وذلك من خلال الحملة المكبرة تحت إشراف وتنفيذ مجلس المدينة بالتعاون مع الاجهزة الامنية المعنية بازالة المباني المخالفة بالتزامن مع جهود المدينة في مواجهة انتشار فيروس كورونا .



وشدد رئيس مدينة مرسى مطروح بانه سيتم تطبيق سلطة القانون ومنع أى حالات تعدى على أراضى الدولة والبناء العشوائي تنفيذا لقرار رئيس الوزراء ووزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح بالتصدي بكل حزم لكافة أعمال البناء المخالفة .



وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بعدم البناء علي الاراضي المملوكة للدولة بكافة أنواعها كخطوة علي الطريق الصحيح للحد من حالات التعديات من أجل إحترام سلطة القانون و الحفاظ على أملاك الدولة .