تنفيذ 8 آلاف مشروع في البحيرة ضمن مبادرة حياة كريمة

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أهمية مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية “حياة كريمة”، كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة، والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، حيث تعد المبادرة هى مشروع القرن الحادي والعشرون لتوفير حياة كريمة لجميع المصريين.

مشيراً إلى أن المحافظة تُولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية، من خلال خطة عمل متكاملة للدولة المصرية لتوفير حياة كريمة لهم بكل الجوانب وتقديم الخدمات.

وأشار اللواء المحافظ إلى أنه تتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع 8021 مشروعًا فى شتى القطاعات بتكلفة تتجاوز ٤٤ مليار جنية بمراكز ( دمنهور – كفر الدوار – أبو حمص – حوش عيسى – أبو المطامير – وادي النطرون ) بإجمالي 42 قرية رئيسية و207 وحدات قروية وأكثر من 3900 تابع.

وضمن المشروعات الجاري تنفيذها تم متابعة أعمال إنشاء مجمع خدمات متكامل بكوم القناطر بمركز أبو حمص، وأعمال صب خرسانة الدور الثاني علوي لمجمع خدمات قرية البرنسيسة بحوش عيسى، وإنشاء مجمع خدمات قرية بني سلامة وموزع كهرباء بجوار محطة البستان بقرية الإمام مالك بمركز وادي النطرون.