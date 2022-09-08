تنفيذ 72 قرار إزالة وغلق بمنطقة أبناء الجيزة في مدينة حدائق أكتوبر

واصل جهاز حدائق أكتوبر برئاسة المهندس محمد مصطفى، رئيس الجهاز ضرباته ضد بؤر العشوائية، وذلك عبر حملة لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الجاري.

وأسفرت حملة مكبرة بقيادة المهندس محمد عبدالله نائب رئيس الجهاز للتنمية، عن تنفيذ 72 قرار إزالة وغلق وتشميع بمنطقة أبناء الجيزة، ورفع عدادات الكهرباء الخاصة بالوحدات والتحفظ ومصادرة العدد والمهمات والمستلزمات الخاصة بالمخالفة.

جاء ذلك بالتعاون مع قيادات شرطة ومباحث التعمير بقيادة اللواء طارق راشد، مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية، واللواء أشرف رمضان، مدير مباحث التعمير وضباط وأمناء شرطة التعمير بالتعاون مع الإدارات المعنية بالجهاز، وبحضور ممثل عن الإدارة القانونية والمشرف العام على إدارة التنمية، ومدير ادارة الاشغالات.

وأكد رئيس الجهاز، في بيان للجهاز، أنه سيتم التعامل مع جميع المخالفات بكل حزم، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتكثيف الحملات ليل نهار للقضاء على أي مظهر عشوائي.

وكلف رئيس الجهاز مسئولي الإدارات المختصة بالجهاز بمتابعة ما تم إزالته من مخالفات لمنع عودة المخالفين، مؤكدا استمرار حملات ضبط المخالفات وإزالة الإشغالات للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وأهاب الجهاز المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات على الرقم ١١٨٨ أو ٥٧٧٧ أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية أو على شبكة الإنترنت، منوهًا إلى الضرب بيد من حديد على كل المخالفين، وتحرير محاضر لهم واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.