تنفيذ 70% من أعمال المرحلة الثالثة للإسكان الاجتماعي ببورسعيد

أكد المهندس أحمد إسماعيل مدير عام مديرية الإسكان ببورسعيد ارتفاع معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمحافظه بنسبة 70٪.

ولفت إلى ان المرحلة الثالثة من مشروع الإسكان الاجتماعي شرق كلية التربية الرياضية بمدينة بورفؤاد الذي يتضمن إنشاء 136 عمارة إسكان اجتماعي غرفتين وصاله تجاوت نسبة تنفيذه ٧٠٪ فيما بلغت نسبة تنفيذ مشروع انشا ء عدد ٢٤٠عماره مساحة ٩٠متر ٦٥٪

وأوضح اسماعيل فى تصريحات خاصه للمال ان شرق كلية تربية رياضية يتضمن بجانب مشروع المرحلة الثالثة من الاسكان الاجتماعي ، تنفيذ عدد من الوحدات الاستثمارية بعدد 146 عمارة تنقسم الى 66 عمارة بنسبة تنفيذ 30٪ و80عمارة بنسبة تنفيذ27٪.

وقال إن جهاز التعمير يشرف على تنفيذ عدد 201 عمارة ضمن مشروع الاسكان الاجتماعي ببورفؤاد شرق تربية رياضية بالاضافه الى ٢٢برج شمال حي الضواحي . وحدات مشروع الكراسه الزرقاء

ولفت الى ان مشروع الكراسة الزرقاء الذي تم طرحه عام ٢٠١٧ (مشرع ٩٠٠٠) جارى العمل فى بناء وحداته باجمالى ٢٤١ عماره بعدد ٥٧٠٠وحده سكنيةو٨٤وحده تجارية ،لافتا ان معدلات التنفيذ وصلت الى ٤٥٪ والمقرر تسليمة نهاية العام الحالى وذلك للمتقدمين جنوب بورسعيد بعدنقلةمكان الوحدات لشرق كلية التربية الرياضيه ، فيما تشرف الهيئة ابهندسية للقوات المسلحه على تنفيذ وحدات المشروع بمدينة شرق بورسعيد وتسير بمعدلات جيده لاستيعاب كافةالمتقدمين للمشروع.

وعن الموقف التنفيذي لمشروعات الاسكان التعاوني ، كشف مدير اسكان بورسعيد عن ارتفاع معدلات تنفيذ المشروع التعاوني ، وان المديريةبصدد استلام ٣٠برج بمنطقة الحاسب الالى و١٤برج بمنطقة العلاج الطبيعي بنسبة تنفيذ تجاوزت ٩٦٪.

فيما تراوحت باقي نسب تنفيذ المشروع بين ٦٠٪ لعدد ١٦ برج بالعلاج الطبيعي و١٧برج بمنطقة ناصر والامين بنسبة تنفيذ ٤٨٪.

فيما بلغت نسبة تنفيذ منطقة الخدمات التى تضم المبني الاداري والجراج والمول التجاري نسبة ٤٢٪ .

بذكر ان مشروعات الاسكان التعاوني تم طرحها عام ٢٠١٣بمقدم ١٠الاف جنية وكان مقررا تسليمها نهايه ديسمبر 2019 ثم تم تأجيل التسليم بناء علي طلب رئيس هيئة التعاونيات الي مارس 2020 لاستكمال المرافق الداخليه.



وكان النائب احمد فرغلي قد تقدم بطلب لوزير الاسكان ورئيس هيئة تعاونيات البناء، بإمكانية إقامة عمارات المشروع علي دور أرضي و4 أدوار متكررة بدلا من أرضي و11 دورا متكرر نظرا للتكلفة العالية لعمليات الاحلال بالتربة في حالة بناء أقصي ارتفاع وهو 11 دورا متكرر بأرض البترول فقط.

وكشف فرغلي عن تكليف بعض المكاتب الاستشاريه المتخصصه بإجراء الدراسات الهندسية المطلوبة للمقترح وتحديد تكلفة التنفيذ وبيان الجدوى الاقتصادية للمشروع ، نظرا لوجود متخللات بشارع اسوان ومنطقه الاسيلكي المجاوره للمشروع، لاستيعاب كافة المنقدمين للمشروع باجمالى ١٢ الف متقدم.

من ناحيته اشار اسماعيل الى تنفيذ عدد من الوحدات الاستثمارية يقع بجوار المشروع الاجتماعى بشرق تربية رياضية بعدد ٦٦عماره باجمالى ١٣٢٠وحده سكنية بجانب ٢٦٤ وحده تجارية بنسبة تنفيذ ٣٠٪ فضلاعن ٨٠ عماره باجمالى عدد ١٨٢٠ وحده سكنية بجانب ١٠٠وحده تجارية بنسبة تنفيذ ٣٠٪.