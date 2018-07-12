تنفيذ 7 مشروعات مياه وصرف صحى بالجيزة

بدور إبراهيم

صرح المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، تنفذ عدداً من المشروعات، لخدمة أهالى المحافظة، ومنها مشروع إحلال وتجديد شبكات صرف صحي منطقة بولاق القديمة (حي بولاق الدكرور) بشوارع (محمود سعد البداهلى – على خليل – إبراهيم رمضان – محمد على – أحمد عفيفي كفافى – محمد شرف اللبان – عطية عبد الحميد – أحمد عبدالباري – على عبدالحميد)، بتكلفة 8.5 مليون جنيه (تقوم محافظة الجيزة بتمويلها – مشروعات تمويل الوكالة الألمانية GIZ)، لخدمة 185 ألف نسمة (أهالى منطقة بولاق القديمة)، ومشروع صرف صحي عزبة الخلايفة (محطة الرفع – شبكة الإنحدار – خط الطرد) بحى الوراق، بتكلفة 41.3 مليون جنيه (25 مليونا من محافظة الجيزة – 16.3 مليون من شركة الجيزة)، لخدمة 500 ألف نسمة (أهالى عزبة الخلايفة بالكامل)، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة مياه التعمير بالباويطي بالواحات البحرية، بتكلفة 2.566 مليون جنيه (بتمويل من شركة المياه)، لخدمة نحو 15 ألف نسمة (أهالى منطقة الباويطي – الواحات البحرية)، حيث سيتم انشاء مركز لخدمة العملاء، وتلقى الشكاوى، وتسهيل دفع الفواتير، والرد على أى استفسارات تخص الفواتير والعدادات.



وقال المهندس ممدوح رسلان: تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ عدد من المشروعات بالتمويل الذاتى، وتشمل: مشروع إعادة تأهيل محطة الصرف الصحي بشارع عشرة، ببولاق الدكرور، لإنشاء مركز خدمة عملاء بها، بتكلفة نحو 3.5 مليون جنيه، لخدمة أهالى منطقة بولاق الدكرور، من خلال تلقى شكاوى العملاء، وتسهيل دفع الفواتير، والرد على أى استفسارات تخص الفواتير والعدادات، ومشروع تنفيذ أعمال تأهيل مبني المخزن بمحطة أبورواش المزرعة، لاستخدامه كمخزن لاسطوانات الكلور، وزيادة المخزون الاستراتيجي للكلور، بتكلفة 14.1 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي لمنطقة ميت عقبة بداية من محور 26 يوليو وشارع بين البلدين وشارع الجامع ومتفرعات شارع مدرسة الأزهار، لتحسين خدمة الصرف الصحي بمنطقة ميت عقبة بالكامل، بتكلفة نحو 12.7 مليون جنيه، ومشروع إحلال وتجديد وتغيير مسار خط طرد محطة رفع ابوالنمرس للصرف الصحي بطول حوالي 10.5 كم وقطر 1000 مم من محطة رفع منطقة ابوالنمرس (منطقه أولى – منطقه ثانية – منطقة ثالثة) إلي مجمع الصرف الصحي لمحطة رفع ترسا 5، لتخفيف الحمل على محطة رفع ابوالنمرس، والقضاء على الطفوحات بالشبكة بمنطقة المنيب، بتكلفة 140 مليون جنيه (98 مليون جنيه من شركة الجيزة – 42 مليون جنيه من محافظة الجيزة).​