تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات على أراضي الأوقاف بالمنتزه

مها يونس بدأت محافظة الإسكندرية -اليوم السبت- في تنفيذ حملات مكبرة بجميع أحياءها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاستردادها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين على حقوق الدولة وممتلكاتها، وواضعي اليد الذين لم يتقدمو لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون.

مها يونس

بدأت محافظة الإسكندرية -اليوم السبت- في تنفيذ حملات مكبرة بجميع أحياءها لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاستردادها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتعديين على حقوق الدولة وممتلكاتها، وواضعي اليد الذين لم يتقدمو لتقنين أوضاع الأراضي خلال الفترة التي حددها القانون.

وأكد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه تم توفير قوات لتأمين الحملات والمعدات اللازمة للإزالة، موضحاً أن ذلك جاء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من الرقابة الإدارية والمنطقة الشمالية العسكرية ومديرية أمن الإسكندرية وجميع جهات الولاية.

وكلّف المحافظ، اللواء هشام شادي سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة حملات الإزالة التي تتم اليوم على أراضي أملاك الدولة لإعادة الإنضباط للشارع السكندرى، مشدداً على ضرورة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضى، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حفاظاً على أملاك الدولة.

وأوضح أنه بالتنسيق والتعاون مع القوات المسلحة والشرطة وكافة الأجهزة المعنية، فقد شن حي المنتزة ثان، حملة إزالة مكبرة، تم خلالها تنفيذ 7 قرارات إزالة تعديات واقعة على أراضي هيئة الأوقاف المصرية بحوض المثلث عزبة العرب الكبرى، لمسطح مساحته 1050 متر مربع.

ولفت إلى أن قرارات الإزالة هي ٢٦٦٧ و٢٥٥٦ و٢٥٤ و٧٣١ و١٤٧٨ و١١٤ و١٤٤٧ لسنة 2011، وقد تم إزالة جميع التعديات بحضور لجنة جهة الولاية وسلمت الأرض لجهة الولاية خالية من أي تعديات وبحوزتهم وتحت حراستهم في وجود جميع القوات والجهات المشاركة بالحملة.