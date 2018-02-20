تنفيذ 6836 وحدة إسكان اجتماعي بالفيوم وبني سويف الجديدة

محمود زكي قال أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1536 وحدة إسكان اجتماعي، والتي تقع بالحي الثالث بالمدينة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية لتلك الوحدات تجاوزت 250 مليون جنيه. وأضاف عبد الرحمن أن الجهاز أسند أعمال تنفيذ المرافق الخاصة ب

محمود زكي





قال أشرف عبد الرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1536 وحدة إسكان اجتماعي، والتي تقع بالحي الثالث بالمدينة، مشيرًا إلى أن التكلفة الإنشائية لتلك الوحدات تجاوزت 250 مليون جنيه.

وأضاف عبد الرحمن أن الجهاز أسند أعمال تنفيذ المرافق الخاصة بالمشروع لصالح شركة الجيزة للمقاولات العامة، بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليون جنيه، على أن يتم الانتهاء منها خلال عام من بدء التنفيذ.

ولفت إلى أنه تم الحصول على موافقات زيادة الارتفاعات في امتداد المنطقة الشرقية من المدينة، حيث وصل الارتفاع بتلك المنطقة إلى حوالي 15 مترًا مربعًا.

وأوضح أن المنطقة التي تم السماح لها بزيادة الارتفاعات من 4 إلى 15 مترًا مربعًا، تم تخصيصها لتنفيذ فرع لجامعة الفيوم على مساحة 180 فدانًا، حيث تم تسليم الأرض لإدارة الجامعة كاملة الترفيق والتي تتولى تنفيذ المشروع بمعرفتها.

فيما قال أشرف عبد الرازق، رئيس جهاز بني سويف الجديدة، إن الجهاز انتهى من تنفيذ 5300 وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة، بتكلفة إنشائية تقدر بحوالي 820 مليون جنيه.

وأكد أن الجهاز تسلَّم الموقع من شركات المقاولات التي قامت بتنفيذ المشروع، مشيرًا إلى أنه جارٍ البدء في تخصيص الوحدات من جانب بنك التعمير والإسكان.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 800 وحدة تم تسليمها للأفراد بموجب الجواب الصادر عن بنك التعمير والإسكان.