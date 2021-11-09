تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات لوحدات مخالفة في القاهرة الجديدة

صرح المهندس أمين غنيم، رئـيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم شن حملات جديدة لتنفيذ قرارات غلق وتشميع وإزالة مخالفات تغيير النشاط بعدة مناطق بالمدينة بالتعاون مع الشرطة المختصة، لافتاً إلى أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 65 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لمنع عودة المخالفات.

وأوضح أن الحملات أسفرت عن تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات لوحدات سكنية ومحال مخالفة بمساكن الجيزة بالتجمع الثالث.

كما تم تنفيذ ٣٥ قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالحي الخامس عمارات ومول زينة بالتجمع الخامس.

وأكد المهندس أمين غنيم، استمرار حملات إزالة المخالفات والتعديات بالتجمعات الثلاثة بالمدينة لمنع الظواهر العشوائية والحفاظ علي المظهر الحضاري للمدينة، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال تنفيذ قرارات الغلق والتشميع وإزالة المخالفات تباعاً.