تنفيذ 57 مشروعا في البحيرة بقطاع الطرق والكباري تكلفتها 12.7 مليار جنيه (إنفوجراف)

كشفت محافظة البحيرة عن حجم مشروعات الطرق والكباري التي تم تنفيذها خلال 4 سنوات، والتي بلغت 57 بتكلفة تصل إلى 12.7 مليار جنيه.

وأشار محافظ البحيرة اللواء هشام آمنة، إلى أن المحافظة شهدت تنفيذ 4325 مشروع في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف استثمارية تبلغ 80 مليار و500 مليون جنية، تم الانتهاء من 3634 مشروع بتكلفة إجمالية 49.5 مليار جنية بنسبة تنفيذ 61%، وجارٍ العمل بـ ٦٩١ مشروعا بتكلفة إجمالية بلغت 31 مليار جنية بنسبة تنفيذ 39%.

كما أكد أن قطاع الطرق والكباري من المشروعات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي إهتماماً واسعاً لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري بشكل يليق بالجمهورية الجديدة وللربط بين المحافظات كمحاور وشرايين تبنى على أساسه كافة برامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية لدفع عجلة الإستثمار وتوفير فرص العمل وإنعاش الإقتصاد القومي.

هذا وقد نشر المكتب الإعلامي لمحافظ البحيرة، ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد 4 سنوات من الإنجازات بقطاع الطرق والكباري بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام 2018 وحتى عام 2022.

وتضمن الإنفوجراف عدد مشروعات قطاع الطرق والكباري، والتي بلغت 57 مشروع بتكلفة 12.8 مليار جنيه، وتم الانتهاء من رصف ٢٥ طريق بطول 270 كم بتكلفة 700 مليون جنية، وإنشاء 4 كباري بتكلفة 200 مليون جنيه.

وجارٍ العمل برصف ١١ طريقا بطول 119 كم بقطاع الطرق بتكلفة 3.5 مليار، وإنشاء وصيانة 16 كوبري بقطاع الكباري بتكلفة ٤.٣ مليار جنيه.

بالإضافة إلى عدد من المشروعات القومية الهامة والكبرى الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة ومنها :

المحور الرابط بطول 84.5 بتكلفة 4 مليارات جنيه.

القطار السريع بطول 52 كم ومحور المحمودية بطول 56 كم.

