تنفيذ 475 مشروعًا باستثمارات 73 مليون جنيه بالجيزة

أعلن اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، عن تنفيذ 475 مشروعاً ببرنامج التنمية المجتمعية “مشروعك” باستثمارات 73 مليون جنيه، من إجمالى 1173 مشروع مقدم.

وأضاف أن المشروعات التى تم تنفيذها ساهمت فى توفير 1945 فرصة عمل، لافتًا إلى أنه تمت الموافقة على 485 مشروعًا ودراسة 284 مشروعاً أخر.

وقال الدالى إنه تم تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع القائمين على برنامج مشروعك بالجيزة، لتسهيل عملية حصول الشباب على التراخيص المؤقتة اللازمة لإدارة مشروعاتهم، وسرعة إستخراجها لتقنين أوضاعهم.

وأكد على تقديم كافة وسائل الدعم والمساعدة اللازمة للشباب المتقدمين للحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم ببرنامج مشروعك.

وأضاف الدالى أن المشروعات تتنوع مابين مشروعات زراعية وتجارية وصناعية وخدمية.

وقالت الدكتورة منال عوض، نائب محافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إنه تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتنظيم حملات الدعاية، تماشياً مع الحملة الإعلانية المكبرة التى تقوم بها فى وسائل الإعلام المختلفة، بوضع علامة الشباك الأخضر على مقرات مشروعك بالأحياء والمراكز لتعريف المواطنين بمقرات مشروعك.

وأشارت إلى عقد ندوات ومؤتمرات بمراكز الشباب للتعريف بالمشروع ومميزاته وأهميته للحد من البطالة، لافتةً إلى أن المشروع يهدف إلى القضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، ومساعدتهم فى إقامة مشروعات وتنميتها مما يعود بالنفع عليهم.