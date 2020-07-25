تنفيذ 4612 قرار إزالة وضبط 410 مخالفين لحظر البناء بأسبوع (جراف)

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية ، 410 أشخاص من المخالفين لقرار إيقاف البناء بالمحافظات، الصادر من وزارة التنمية المحلية، بإجمالي 408 مبانٍ على مستوى الجمهورية، خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت وزارة الداخلية في نشرتها الأسبوعية الصادرة -اليوم السبت- عن تأمين تنفيذ 4612 قرار إزالة لحالات تعدٍ على الأراضي الزراعية، أملاك الدولة، الأوقاف، منافع الرى والصرف، مجرى نهر النيل، بنطاق 26 مديرية أمن.

وأسفرت جهود الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك، عن ضبط 13 قضية بإجمالي 16 متهمًا، بمضبوطات بلغت 280 كيلو جرام.

على صعيد متصل، كشفت شرطة المسطحات المائية 355 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا صيد مخالف، مراكب مخالفة، غزل مخالف، جوابي مخالفة.

وحررت 918 قضية بمجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 103 بمجال حماية منافع الري والصرف “التعدى بالردم”، 134 بمجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، 76 أخرى حماية الملاحة الداخلية، تأمين 49 دفاع صندل.

وبمجال ضبط المخالفات المرورية، حررت 255810 مخالفة، أبرزها: 37304 تجاوز السرعة المقررة، 25 قيادة تحت تأثير مخدر، 5876 موقف عشوائي.

وأسفرت حملات شرطة المصنفات عن ضبط 65 قضية بمجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية، وتواصل الحملات بالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي.

جاء ذلك في ضوء جهود وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

ويوضح الجراف التفاعلي التالي نتائج جهود الداخلية، في إزالة التعديات وضبط مخالفين حظر البناء، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لحماية ممتلكات الدولة: