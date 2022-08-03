تنفيذ 45% من المرحلة الثانية لتطوير سيور الحقائب بمطار القاهرة

قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إنه في إطار حرص وزارة الطيران المدني على الارتقاء بالخدمات المقدمة للركاب بمطار القاهرة الدولي وجميع المطارات المصرية، يجري حاليا تطوير منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي وفق المخطط الزمني للمشروع.

واضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 34% من المرحلة الثانية لعملية التطوير التي تستهدف زيادة سعة منظومة السيور بمقدار 6 آلاف حقيبة إضافية في الساعة، وزيادة السعة الكلية لمنظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي لتصل إلى 12 ألف حقيبة في الساعة بدلا من 4800 حقيبة في الساعة قبل تنفيذ المشروع.

وتابع رئيس القابضة للمطارات والملاحة الجوية: إنه من المتوقع الانتهاء من المشروع قبل نهاية العام الحالي، مشيرا إلى أن النظام التقني المشغل لمنظومة السيور الجديدة بمطار القاهرة الدولي يتميز بأنه الأحدث في العالم من حيث المرونة في حركة الحقائب وتتبعها وتأمينها بواسطة أجهزة تأمين ومراقبة بجميع الرحلات القادمة والمغادرة من المطار.

ومن جانبه أوضح المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي أن نظام سيور الحقائب الجديد بمطار القاهرة الدولي يتميز بالربط والتكامل بين مبنى الركاب رقم 3 ومبنى الركاب رقم 2 من خلال تبادل رسائل الحقائب بين النظامين لإتاحة تبادل وفرز الحقائب بين المبنيين من خلال سيور الربط.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع تطوير منظومة سيور الحقائب بمطار القاهرة الدولي في شهر يوليو من العام الماضي بطاقة استيعابية 6 آلاف حقيبة في الساعة.