علمت «المال» من مصادر مطلعة بقطاع البترول أن إجمالى الاستثمارات المنفقة على مشروع محطة معالجة الحمد، التابعة للشركة العامة للبترول، بلغت نحو 272 مليون جنيه منذ بدء تنفيذه حتى الآن.

وقالت المصادر فى تصريحات لـ«المال» إنه منذ بدء العمل فى المشروع الجديد تم الانتهاء من نحو %43 من أعماله، وجار حاليا استكمال النسبة المتبقية.

الانتهاء منه خلال أكتوبر 2023.. ومجهودات مكثفة من «إنبى» و«بتروجت» لاستكماله

وأضافت المصادر أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل بختام العام المقبل 2023، من خلال شركتى إنبى «المقاول العام للمشروع»، وبتروجت «مقاول الإنشاءات».

وكان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد وضع حجر الأساس لمشروع تحويل محطة الحمد البرية التابعة للشركة العامة للبترول إلى محطة معالجة متكاملة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالى مليار جنيه، خلال شهر أكتوبر من العام الماضى.

ويهدف المشروع إلى تحسين عمليات المعالجة وزيادة القدرة التشغيلية ومعالجة الزيوت، ولاستيعاب زيادة إنتاج الشركة العامة للبترول والشركات الشقيقة العاملة بمنطقة رأس غارب وشقير بخليج السويس.

ويستهدف المشروع تحويل المحطة من استقبال الخام وفصل المياه إلى محطة معالجة متكاملة ومتوافقة بيئية لفصل المياه والإصلاح وتطوير نظام التحكم لمعالجة 50 ألف برميل يوميا، وأيضا معالجة الزيوت ذات الجودة المنخفضة.

وذلك بخلاف المحافظة على المركبات الخفيفة والحد من الانبعاثات الملوثة للبيئة وتقليل زمن المعالجة وفترات الإغلاق، إضافة إلى استيعاب زيادة إنتاج الشركات الشقيقة وإنتاج الشركة العام.

وإضافة إلى هذا المشروع تنفذ الشركة مشروع وحدات معالجة الصرف الصناعى للوصول إلى التوافق الكامل مع محددات قانون حماية البيئة بتكلفة تقدر بحوالى 510 ملايين جنيه، وذلك وفقا لتصريحات وزارة البترول أكتوبر الماضى.

وتأسست الشركة العامة للبترول، إحدى شركات قطاع البترول المصرى عام 1957 وهى مملوكة للدولة «قطاع عام»، وتعد أول شركة وطنية تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى مصر.