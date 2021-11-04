الإسكندرية

تنفيذ 42 مشروعا بقطاع الطرق والكباري خلال 3 سنوات بالبحيرة بتكلفة 7 مليارات جنيه

وصلت الخطط العاجلة للطرق لـ 21 طريقا بطول 71 كم بتكلفة 210 ملايين جنيه
السيد فؤاد 12:46 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21 12:46 ص, الجمعة, 5 نوفمبر 21

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أكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر مؤخرا لكافة المشروعات القومية الجارى تنفيذها لصالح المواطن المصرى ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق حيث شهدت المحافظة خلال ثلاث أعوام تنفيذ 3528 مشروعا في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ 72 مليار جنيه.

وأشار المحافظ إلى المتابعة المستمرة وتنفيذ خطة الدولة ووزارة النقل لتحسين كفاءة شبكة الطرق وإنشاء الكباري وربط الطرق ورفع كفاءة الطرق القائمة وعمل الصيانة الدورية لها لتيسير الحركة المرورية ومنع التكدس ورفع درجة الأمان حفاظاً على أمن وسلامة المواطنين .

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وقال المحافظ إنه تم إنجاز 42 مشروعا كبيرا بقطاع الطرق والكباري خلال الثلاث سنوات الماضية، بتكلفة 7 مليارات جنيه، تمثلت فى رصف 9 طرق بطول 148 كم بتكلفة مليار و500 مليون جنية وإنشاء وصيانة 13 كوبري بطول 5.6 كم بتكلفة مليار و300مليون جنيه.

كما وصلت الخطط العاجلة للطرق لـ 21 طريقا بطول 71 كم بتكلفة 210 ملايين جنيه، والمحور الرابط فوة / جناكليس الصحراوي بطول 84.5 كم بتكلفة 4 مليارات جنيه، وجار العمل بمحور المحمودية بطول 56 والذي سيعد نقلة حضارية وتنموية كبيرة لخدمة المحافظة والمحافظات المجاورة .

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كما وجه المحافظ البحيرة باستمرار درجة الاستعداد بجميع المصالح والهيئات والوحدات المحلية والمديريات لاستقبال موسم الشتاء والأمطار وتكثيف الجولات لإدارة الأزمات بالمحافظة للوقوف على درجة الإستعداد والجاهزية للتعامل مع الأمطار خلال موسم الشتاء ومراجعة صفايات الأمطار وبالوعات الصرف ومتابعة مناسیب الترع والمصارف .

وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية.

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والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك، وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الأمان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياة الشرب والصرف الصحي مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات.

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بقلم السيد فؤاد

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