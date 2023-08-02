تنفيذ 4 قرارات إزالة مخالفات تغيير نشاط في الحي الأول بمدينة أكتوبر

شن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، اليوم، حملة لإزالة مخالفات البناء بالقطاعين الشمالي والجنوبي، تنفيذا لتعليمات المهندس عادل النجار رئيس الجهاز باستمرار الحملات اليومية الصباحية والمسائية لإزالة مخالفات البناء المتعلقة بشروط ارتفاع المباني والتصدي لأي ظواهر عشوائية خارجة عن القانون للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

قال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، إن لجنة الإزالات ورئاسة الأحياء تمكنت بمشاركة قوة من قسم شرطة التعمير من تنفيذ قرار إزالة فورية لمخالفة بناء تمثلت في زيادة عن النسبة البنائية بحى البوليفارد (2000 قطعة سابقا) بمعاونة إدارة الأمن وبإشراف محمد عبد العزيز نائب رئيس الجهاز للقطاع الشمالي، إسلام عادل مدير إدارة الازالات والاشغالات وبحضور ماهر سعد القائم بأعمال معاون رئيس الجهاز.

أضاف “النجار” كما تم تنفيذ قرارات إزالة بالحي الأول للقطع أرقام 668، 536، 589، 542، بالمجاورة الثالثة وتم رفع عدادات الكهرباء لقيام أصحابها بتغيير النشاط من سكني إلى تجاري بإشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، محمد غندور، طارق عبد العاطي المشرف على القطاع الجنوبي ومصطفى عبدالسلام رئيس الحى الأول بمعاونة شرطة التعمير.

حذر “النجار” من الإقدام على التعدي على الأرصفة وإشغالها والبناء المخالف لشروط التراخيص، مؤكدا أن جهاز المدينة يعمل على قدم وساق على مدار 24 ساعة؛ لإبطال كافة محاولات انتشار العشوائية والحفاظ على المستوى الجمالي والشكل الحضاري للمدينة وتقديم أفضل خدمة لراحة السكان.

أكد “النجار” أن الخط الساخن للشكاوي (15100) يعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال كافة شكاوي السكان.