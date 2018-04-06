تنفيذ 36 ألف وحدة إسكان اجتماعى خلال 3 أشهر

المال – خاص: أعلنت مى عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة صندوق التمويل العقاري، والمدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، أنه جار الانتهاء حاليا من تنفيذ عدد كبيـر من الوحدات ضمن الإعلان الثامن للوحدات، (الكراسة الزرقاء) ببرنامج الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وخلال الأشهر الثلاثة القادمة فى خمس مُدن، تشمل كلا من 6 أكتوبر، و العبور، و 15مايو، و العاشر من رمضان، و المنيا الجديدة. وأوضـحت أنه جار خلال هذه الفترة الانتهاء من تنفيذ ما يقرب من 36 ألف وحدة سكنية مع بداية شهر يوليو من العام الجاري، فى كل من المدن السابق ذكرها، وتم بالفعل – بدءا من هذا الشهر – التعامل على ملفات العملاء الحاجزين بها، والمنطبق عليهم الشروط ضمن الإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء)، إضافة للعملاء المحولين إلى تلك المدن في ضوء إعلان التحويل المُعلن عنه في أغسطس الماضي. وأضافت أنه تم البدء في إرسال ما يزيد على 22 ألف ملف لشركات الاستعلام الميداني حتـى تاريخه لإجراء الاستعلام الميداني على كل من بيانات السكن وجهة العمل للعميل والزوج/ة (إن وجد). مع العلم أنه سيتم الاستعلام عن كل حاجزي مدينة المنيا الجديدة، والبالغبن 4056 بالإضافة إلى الاستعلام عن باقي حاجزي 6 أكتوبر بالكامل بعدد يزيد على 34 ألف عميل من المتقدمين، على كل من الإعلان الثامن (الكراسة الزرقاء) وإعلان التحويل في أغسطس الماضي. وأشارت إلى أنه سبق التعامل بالفعل على 42 مركزا /مدينة من المدن المعلن عنها بالإعلان الثامن(الكراسة الزرقاء) في 18 محافظة، و تم توفير ما يقرب من 24682 وحدة سكنية على مستوى تلك المحافظات، وقد تم بالفعل إرسال كل ملفات المتقدمين على تلك المراكز/المدن والذين زاد عددهم عن 32 ألف ملف للاستعلام الميداني، وقبول ما يزيد على 16 ألف ملف وإرساله لجهات التمويل لإجراء الدراسة الائتمانية، وقبول تخصيص ما يزيد على 4500 طلب، وجار الانتهاء من إجراءات باقى العملاء للتخصيص لهم وإنهاء التعاقدات وتسليم الوحدات. وشددت على أن من لديه أي تظلم أو استفسار من عملاء الصندوق عليه أن يتواصل مع مركز الاتصالات (على الأرقام الحالية وهي 1188 أو 5777 أو 5999 من أي تليفون محمول و090071117 من أي خط أرضي) أو من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق (www.mff.gov.eg) للتعرف على حالة الطلب الخاصة به.