تنفيذ 35% من أعمال ترميم المعبد اليهودي.

بحسب بيان لوزارة الآثار





المال – خاص توجه الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار صباح اليوم السبت الموافق 31/3/2018، إلى مدينة الإسكندرية لتفقد عدد من مشروعات التطوير والترميم الجارية بعدد من المناطق الأثرية والمتاحف والوقوف على سير العمل بهم. ورافقه خلال الجولة مجموعة من قيادات وزارة الآثار من بينهم العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، والدكتور محمد عبداللطيف مساعد وزير الآثار لشئون الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، والمهندس وعدالله أبو العلا رئيس قطاع المشروعات، والدكتور شريف عبدالمنعم المشرف على ادارة تطوير المواقع الآثرية، والدكتور أيمن سعيد معاون وزير الآثار لتطوير الخدمات في المواقع الآثرية ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية.





وأوضح د. وزيري أن الجولة اليوم تضمنت زيارة المتحف اليوناني الروماني، والمعبد اليهودي، ومتحف الموزاييك، حيث تجرى بهم أعمال تنفيذ مشروعات تطوير انشائي وترميم وصيانه، مؤكدا أن الأعمال تجري على قدم وساق وأن معدلات تنفيذ المشروعات تسير بشكل يضمن الإنتهاء منها في الوقت المحدد لهم. وعلى هامش الزيارة تم زيارة متحف اسكندرية القومي، والكنيسة الكتدرائية المرقصية





ومن جانبه قال الدكتور شريف عبدالمنعم المشرف على تطوير المواقع الأثرية أن الجولة بدأت بزيارة المتحف اليوناني الروماني واحد من أهم وأقدم المعالم السياحية بالمدينة، وعن أعمال الترميم بالمتحف أوضح أنه جار استكمال الهيكل المعدني والرفع المساحي ورفع المخلفات، وقد بدأ العمل به في شهر فبراير الماضي، وتم انجاز فيما يقرب من 10% من أعمال المشروع والذي يهدف إلى إحياء المتحف كي يصبح مركزا عالميا للبحث العلمي ويضم أهم قطع أثرية ترجع للحقبة التاريخية الواقعة بين القرت الثالث ق.م والقرن الثالث بعد الميلاد وتغطى العصر الفرعوني والفترة البطلمية والرومانية والتى تحكي نتاج تلاقي الفكر المصري والغربي.





وأضاف د. عبدالمنعم أن الجولة شملت أيضا تفقد أعمال المشروع بمعبد إلياهو هانبي بشارع النبي دانيال بمحطة الرمل، والمسجل أثر في عداد الآثار الاسلامية، حيث تم تنفيذ 35% من أعمال المشروع، والإنتهاء من أعمال التوثيق الفوتوغرافي والمعماري للمعبد، وأخذ عينات من الاخشاب والدهانات والرخام الموجوده به لمعامل التحليل،وعمل مكاشف للآساسات والأعمدة والتيجان الرخامية والتجاليد الخشبية، وإزلة المسطحات الخضراء المتهالكة بالموقع العام طبقا لأعمال التطوير المخططة. كما جاري الان العمل على ترميم الواجهات والشبابيك والابواب والاسقف الخشبية والارضيات الرخامية والتجاليد الخشبية للحوائط والارضيات.





وتم إنهاء الجولة بزيارة متحف الاسكندرية القومي، وزيارة الكنيسة المرقصية أهم كنيسة تاريخية بالإسكندرية ومقر الباباوية، حيث كان في استقبالهم وكيل البطريركية.



