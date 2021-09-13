تنفيذ 31 مشروعاً في القاهرة والجيزة بمنحة أوروبية بقيمة 240 مليون جنيه

ينفذ جهاز المشروعات االمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية ومحافظتي القاهرة والجيزة حالياً 33 مشروعاً مختلفاً لتطوير عدد من الأماكن بالمحافظتين ، وقد تم الانتهاء من تنفيذ 31 مشروعاً منها حتى الآن.

والجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وفر منحة لصالح تلك المشروعات وتديرها الوكالة الفرنسية نيابة عنه وتبلغ قيمتها نحو ١٣ مليون يورو ” بقيمة ٢٤٠ مليون جنيه” .

وقال المهندس مدحت مسعود ، مدير عام القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إن مشروعات التطوير التي تم تنفيذها كان من بينها مشروعات بمنطقتي عزبة خير الله والزاوية الحمراء بمحافظة القاهرة ، و ميت عقبة وأرض اللواء بمحافظة الجيزة.

جولة في 4 مشروعات

وأكد في تصريحات للصحفيين على هامش الجولة التي نظمتها الوكالة الفرنسية للصحفيين اليوم في 4 مشروعات يتم تنفيذها ضمن تلك المنحة ، على اهتمام الجهاز بعملية التنسيق بين الجهات المختلفة القائمة على تلك المشروعات ؛ كي لا يحدث تعارض مع خطة التطوير التي تنفذها الدولة في تلك المناطق.

وأشار أن الوكالة الفرنسية للتنمية كانت قد أجرت دراسة لتحديد احتياجات تلك المناطق بالمشاركة مع كافة الجهات المختلفة ، خلصت إلى أولويات تم ترتيبها وتجميعها فيما بعد عن عدد من المشروعات ليتم تنفيذها هناك.

وكشف عن الانتهاء من تنفيذ ٣١ مشروعا منها فيما لا يزال مشروعين آخرين يجرى العمل فيهما .

ونوه إلى أن تلك المشروعات خدمية لتطوير البيئة الحضرية لتلك المناطق ، وتمثلت في مشروع تطوير سوق طلخا والمشروعات المحيطة به بمنطقة الزاوية الحمراء و إنشاء خزان مياه بطاقة 6000 متر مكعب بمنطقة أرض اللواء ومشروعي تطوير مركز طبي الزهراء وكذلك تطوير ورصف شارع المحجر والفراغات المحيطة بمنطقة عزبة خير الله.

مشروع خزان مياه أرضي يخدم ١٤٧.٩٨٣ مواطن بمنطقة أرض اللواء

وقال المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ، إنه بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم إنشاء مشروع خزان الأرضي بجانب عمل ملحق طلمبات بالخزان لتغذية المنازل بمياه الشرب ومنع أي تلوثات في شبكتها وخط طرد ومشروعين للصرف الصحي لخدمة ١٤٧.٩٨٣ مواطنا بقريتين بمنطقة أرض اللواء -التي تقع شمال غرب حي العجوزة- ، وكانت أرض المشروع مشتلاً تابعتً لمحافظة الجيزة وتم إنشاء الخزان الأرضي عليها .

أضاف في تصريححات للصحفيين، أن خدمة مياه الشرب لم تكن تصل لأهالي تلك المنطقة سوى مدة ساعتين يومياً ، لكن من المستهدف بعد تنفيذ المشروع أن تصل إلى 12 ساعة يومياً.

وتابع أن العائد من هذا المشروع أيضاً كان في صالح خلق فرص عمل للشباب من أبناء تلك المنطقة ، لافتاً إلى أنه من المستهدف أن يعمل الخزان خلال شهر من الآن .

جدير بالذكر أن مشروع إنشاء خزان المياه الأرضي الذي تم إنشائه بمنطقة أرض اللواء بالجيزة تبلغ طاقته نحو 6000 متر مكعب ، وهو أحد المبادرات التي تبناها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المحافظة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ودعم رئاسة مجلس الوزراء في تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي المخصصة للخزان.

وقالت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة ، إن المحافظة شهدت الفترة الماضية طفرة في تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لخدمة الكثير من المناطق المحرومة بها ، مشيرة إلى أن مشروعي الصرف الصحي والمياه اللتان تم تنفيذهما في منطقة أرض اللواء بلغ حجم تكلفتهما ما يتجاوز ١٠٠ مليون جنيه.

تطوير وحدة صحية وإنشاء طريقين بعزبة خيرالله بمصر القديمة

وتضمنت الجولة أيضاً زيارة مشروع تطوير وحدة صحية في عزبة خير الله بمنطقة مصر القديمة ، فضلاً عن زيارة طريقين يتم إنشائهما حالياً هناك الأول هو طريق المحجر وتبلغ نسبة الإنشاءات فيه 70%؜ حاليا ، والطريق الصاعد و تصل نسبة الإنجاز فيه نحو ٢٠٪؜ وتبلغ تكلفته ١٧ مليون جنيه.

أما تكلفة طريق المحجر ومنطقة الخدمات الترفيهية التي سيتم إنشائها بينه وبين الطريق الصاعد نحو ٢٣ مليون جنيه ،ومن المستهدف الانتهاء من إنشاءات الطريقين مارس المقبل.

مشروع تطوير سوق طلخا والشوارع المحيطة به بمنطقة الزاوية الحمراء

كما شملت الجولة أيضاً زيارة مشروع تطوير سوق طلخا والشوارع المحيطة به بمنطقة الزاوية الحمراء ؛ إذ يعتبر السوق أحد المشروعات ذات الأولوية بالنسبة لأهالي المنطقة ومن المقرر نقل الباعة الجائلين الذين يفترشون عدد من شوارع المنطقة إلى مبني تم تصميمه وتنفيذه ليستوعب 136 بائع يقدم الاحتياجات اليومية للأهالي من خضر وفاكهة ولحوم وأسماك.