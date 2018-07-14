تنفيذ 30 قرار غلق إدارى واستمرار حملات إزالة المخالفات بالقاهرة الجديدة

نائب رئيس الجهاز: رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بالتجمع الخامس.. وأعمال تجميل بالمدينةبدور إبراهيم صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ ٢٨ قرار غلق إدارى، وقرارى رفع عداد، للمحال بأحد المولات بالحى الخامس بالمنطقة الثانية، بجانب استمرار حملات إزا

نائب رئيس الجهاز: رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بالتجمع الخامس.. وأعمال تجميل بالمدينة



بدور إبراهيم

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ ٢٨ قرار غلق إدارى، وقرارى رفع عداد، للمحال بأحد المولات بالحى الخامس بالمنطقة الثانية، بجانب استمرار حملات إزالة المخالفات بحى النرجس، بالتجمع الخامس، حيث تمت إزالة مخالفات البناء بالقطع أرقام (197 – 168 – 370)، والمتمثلة فى زيادة مسطح غرف السطح، وتنفيذ قواعد عادية ومسلحة وشد نجارة أعمدة البدروم، وتداخل الأعمدة بالردود الجانبى، بالمخالفة للتراخيص، ولشروط التعاقد.

وأكد المهندس عادل النجار، مواصلة حملات الإزالة لجميع المخالفات والإشغالات، تنفيذاً للقانون، ومن أجل الحفاظ على المظهر الجمالى للمدينة، ومنع ظهور أى عشوائيات بها.​

وفى إطار الجهود المبذولة لتطوير وتجميل المدينة، أوضح المهندس عبدالرءوف الغيطى، نائب رئيس الجهاز، أنه يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير المحاور الرئيسية بالتجمع الخامس، وتنفيذ أعمال تجميل الجزيرة الوسطى بشارع التسعين، ومناطق أخرى بالمدينة.

وأضاف نائب رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة: جار أيضا العمل على تنفيذ بوابات للمدينة بشكل حضارى وجمالى يليق بها.