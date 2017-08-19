تنفيذ 22 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالعاشر

كشف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، عن انتهاء 12 شركة مقاولات فعليا من تنفيذ 22 ألف وحدة إسكان إجتماعي بالمدنية، ضمن مشروع يضم 42 ألف وحدة إسكان إجتماعيوأضاف في تصريحاته لـ”المال” إن تكلفة تنفيذ 42 ألف وحدة تبلغ حوالي 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تسليم الوحدات تباعا وفقط للجدول الزمني الموضوع لها.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ حضّانة وسوقين تجاريتين مصغّرتين، ويجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية، وفى الحى التاسع تم الانتهاء من تنفيذ حضانة وسوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طب الأسرة.



وأوضح أن الجهاز يعتزم طرح العديد من الخدمات التجارية والإدارية فى المرحلة المقبلة من محال ووحدات إدارية فى مختلف أنحاء المدينة؛ لتلبية احتياجات المواطنين، عقب ارتفاع معدلات السكن والإشغال فى المدينة، والانتهاء من تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى وتطور حركة المرافق، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى.

وأضاف أن الجهاز يستعد للبدء في تسليم 6 ملايين متر مربع أراضي صناعية بالمنطقة الجنوبية للمدينة وذلك نهاية شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن عدد الأمتار موزعة على 1200 قطعة أرض.

وأوضح أن تكلفة ترفيق قطع الأراضي الصناعية بلغت حوالي 450 مليون جنيه.

وأشار إلى أن الميزانية الجديدة تستهدف تنفيذ عمارات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى عدد من مشروعات الطرق بالمدينة وكذلك مشروعات مرافق ومساحات خضراء، إضافة إلى تنفيذ مشروعات صرف وتنفيذ المرحلة الثانية من محطة مياه الشرب بالمدينة.