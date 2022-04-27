تنفيذ 20 مشروعًا فى قطاع القوى العاملة بالبحيرة بتكلفة 74 مليون جنيه

أكد اللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة أن المحافظة تزخر بالمشروعات القومية والاستثمارية الكبرى، والتى كان لها دور كبير في القضاء على البطالة بجانب إسهام المحافظة لكل طموح من أبناء المحافظة فى تمويل المشروعات الصغيرة المناسبة شريطة جدية وكفاءة وقدرة الراغبين من المواطنين.

وأشار إلى أن المحافظة لا تألوا جهداً فى رعاية عمالها، حيث إن العامل هو الأساس فى تنفيذ كافة المشروعات القومية والبرامج الإقتصادية ولابد من تضافر كل الجهود لدفع جهود التنمية على أرض المحافظة للحفاظ على حقوق العاملين من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف وعمل الدورات التدريبية التأهيلية لشباب وفتيات المحافظة لرفع مستوى القدرة المهنية بما يجعلهم أهلاً لسوق العمل.

هذا وقد أشار محافظ البحيرة إلى أن قطاع القوى العاملة شهد العديد من الإنجازات خلال الفترة من 2018 وحتى الآن حيث تم تنفيذ 20 مشروعا وبرنامج بتكلفة إجمالية 74 مليونا و300 ألف جنية عبارة عن :