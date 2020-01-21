تنفيذ 20 عمارة ضمن المرحلة الثالثة لـ«الإسكان الاجتماعي» بالمنيا الجديدة

أكد المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، أنه جارٍ استكمال تنفيذ مشروعات الإسكان بالمدينة، والتي تضم الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل، وسكن مصر ودار مصر لمتوسطى الدخل، مشيرًا إلى أنه جارٍ تنفيذ 20 عمارة ضمن المرحلة الثالثة من مشروع “الإسكان الإجتماعي” بعدد 480 وحدة سكنية.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ 128 عمارة كاملة المرافق ضمن المرحلة الأولى من مشروع “الإسكان الاجتماعي” بعدد 3072 وحدة سكنية بمنطقة 840 فدانًا بالمدينة، وتم تخصيصها بالكامل، لافتًا إلى أنه تم تركيب عدادات المياه والكهرباء للوحدات، وبلغ إجمالي الوحدات المسلَّمة للمواطنين 3038 وحدة.

انتهاء تنفيذ 219 عمارة ضمن المرحلة الثانية بالمشروع بمنطقة 140 فدانًا

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ 219 عمارة ضمن المرحلة الثانية بالمشروع بمنطقة 140 فدانًا بالمدينة بعدد 5256 وحدة سكنية، وبلغ إجمالي الوحدات المخصصة 2835 وحدة، وتم تسليم 2044 وحدة، مشيرًا إلى أنه تم تركيب عدادات الكهرباء والمياه لـ5256 وحدة.

صورة لمشروع الإسكان الإجتماعي

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85 عمارة ضمن المرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة 1360 فدانًا بمدينة المنيا الجديدة، بعدد 2040 وحدة، وبلغ إجمالي الوحدات المخصصة 87 عمارة، مشيرًا إلى أنه تم توصيل المرافق لعدد 1704 وحدات، ومتوقع الانتهاء من 336 وحدة كاملة المرافق نهاية مارس 2020.

ولفت رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة إلى أن إجمالي ما تم نهوه ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة عدد 432 عمارة، بإجمالي 10368 وحدة سكنية.

استثمارات المنيا الجديدة

وتابع أن الاستثمارت بالمدينة تجاوزت 5 مليارات جنيه بواقع 6.2770 ملیون جنیه بقطاع الإسكان، و7.333 ملیون جنیه بقطاع الخدمات، و5.529 ملیون جنیه لمياه الشرب، و6.566 ملیون جنیه للصرف الصحي، و2.773 ملیون جنیه للطرق والاتصالات، و817.618 ملیون جنیه لقطاع الكهرباء، و3.45 ملیون جنیه لقطاع الزراعة.

نبذة عن المدينة

تم إنشاء مدينة المنيا الجديدة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 278 لسنة 1986م، وبدأ العمل بها فعليًّا سنة 1991م، وتم تعديل كردون المدينة بالقرار الجمهوري رقم 392 لسنة 2004م.