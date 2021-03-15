تنفيذ 17 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء ومياه لمحال وبدرومات مخالفة بدمياط الجديدة

محذرا المخالفين من فض الشمع و إعادة فتح المنشأة إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع

صرح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف علي مدينة المنصورة الجديدة ، بأنه تم تنظيم حملة مكبرة لغلق وتشميع المحال التى تعمل بدون ترخيص والبدرومات المخالفة بالحي الأول بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية، وتراخيص التشغيل، والأمن بالجهاز، وشرطة التعمير، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن تنفيذ (17) قرار غلق وتشميع، وتم رفع عدادات الكهرباء والمياه عن المخالفين.



وأوضح رئيس الجهاز، أن ذلك الغلق يأتي لمخالفة القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك، محذرا المخالفين من فض الشمع و إعادة فتح المنشأة إلا بعد الرجوع للجهاز لتوفيق الأوضاع، ومن يفعل ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية المقررة فى هذا الشأن.



وأكد المهندس محمد رجب، استمرار تلك الحملات في جميع الأحياء والمجاورات بالمدينة يومياً، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.