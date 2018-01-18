تنفيذ 17 بئرًا فى مطروح بتكلفة 450 ألف جنيه

معتز محمودأعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن تنفيذ 17 بئر نشو لتجميع مياه الأمطار، بالتجمعات السكانية بمدينتى برانى والنجيلة، بتكلفة 450 ألف جنيه، بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية للأسر الأكثر احتياجًا بما يحافظ على توفير مياه الشرب واستقرار هذه الأسر ورى زراعاتهم. وصرح المهندس حس

معتز محمود

أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عن تنفيذ 17 بئر نشو لتجميع مياه الأمطار، بالتجمعات السكانية بمدينتى برانى والنجيلة، بتكلفة 450 ألف جنيه، بتمويل من الصندوق الاجتماعى للتنمية للأسر الأكثر احتياجًا بما يحافظ على توفير مياه الشرب واستقرار هذه الأسر ورى زراعاتهم.

وصرح المهندس حسين السنينى، مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، بأن تلك الآبار حفرت لـ17 أسرة بالتجمعات الصحراوية النائية ببرانى والنجيلة، وذلك كأولى تجارب الصندوق الاجتماعي فى تنمية المجتمعات المحلية، وتوفير مزيد من المشروعات والخدمات الأساسية للمواطنين بكافة أنحاء المحافظة، مضيفًا أن سعة كل بئر 110 متر مكعب، ما يكفى حاجة الأسرة لفترة زمنية طويلة من مياه الشرب.