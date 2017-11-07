تنفيذ 15480 وحدة بمشروع دار مصر في 7 مدن جديدة

بدور إبراهيمأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنفيذ 15480 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لمشروع "دار مصر" في 7 مدن جديدة، تحت إشراف أجهزة المدن، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأوضح الوزير أن المدن التي يتم تنفيذ الوحدات بها هي: مدينة القاهرة ا

بدور إبراهيم

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تنفيذ 15480 وحدة سكنية بالمرحلة الثالثة لمشروع “دار مصر” في 7 مدن جديدة، تحت إشراف أجهزة المدن، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



وأوضح الوزير أن المدن التي يتم تنفيذ الوحدات بها هي: مدينة القاهرة الجديدة، وبها 8760 وحدة (365 عمارة)، ومدينة 6 أكتوبر، وبها 3024 وحدة (126 عمارة)، ومدينة الشروق، وبها 480 وحدة (20 عمارة)، ومدينة العبور، وبها 816 وحدة (34 عمارة)، ومدينة دمياط الجديدة، وبها 1056 وحدة (44 عمارة)، ومدينة المنيا الجديدة، وبها 432 وحدة (18 عمارة)، ومدينة الشيخ زايد، وبها 912 وحدة (38 عمارة).



وأشار إلى أنه رغم من أن هذه الوحدات لم يتم طرحها للحجز حتي الآن، فهناك اهتمام كبير بدفع العمل في المواقع المختلفة، والوحدات في مرحل تنفيذية متقدمة، وبعض العمارات السكنية وصل تنفيذها للدور الأخير، وسيبدأ التشطيب علي الفور، واختيار عدد من عينات التشطيب المتميزة، وشركات المقاولات المُنفذة للمشروع تسابق الزمن للانتهاء من الوحدات بالسرعة والجودة المطلوبتين.