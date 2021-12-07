تنفيذ 135 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق بالقاهرة الجديدة

صرح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، بأنه تم تنفيذ أكثر من 135 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات مرافق لأنشطة ومحال ووحدات مخالفة بحملات جديدة بعدة مناطق بالمدينة، مؤكداً أنه لا مجال لتأخير تنفيذ قرارات الغلق والتشميع وإزالة المخالفات، بجانب تكثيف الحملات اليومية لضبط الشارع وتنفيذ القرارات الصادرة أولاً بأول، بالتنسيق مع شرطة المرافق وشرطة التعمير بمدينة القاهرة الجديدة، والإدارات المختصة بالجهاز.

وأوضح أنه تم تنفيذ 35 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات كهرباء بحى الشويفات، و15 قرار غلق وتشميع و 11 قرار رفع عداد كهرباء عن الوحدات والمحال المخالفة بالحيين الثالث والرابع بالتجمع الخامس.

وأضاف، أنه تم إعادة سحب الوحدة 1/ا عمارة 107 وعمارة 153 بالحي الثالث بالتجمع الخامس، بجانب شن حملة على الباعة الجائلين بالتجمع الأول.

وأشار إلى أنه تم شن حملة أخرى أسفرت عن تنفيذ 30 قرار غلق وتشميع و25 قرار رفع عداد كهرباء بالأحياء الأول والثاني والثالث بالتجمع الخامس، بالإضافة إلى تنفيذ 20 قرار غلق وتشميع ورفع عدادات لمحال مخالفة بإسكان الشباب بالتجمع الثالث.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه تم تكثيف الحملات على المحال والمولات المخالفة بخدمات حى البنفسج بالتجمع الأول، وتم إزالة المبانى المخالفة فى ردود المولات ومصادرة الإشغالات بمخازن الجهاز، بجانب ضبط عددٍ من تروسيكلات النباشين بالمدينة.