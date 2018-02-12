تنفيذ 12 مصنعا بالمرحلة الأولى من منطقة بنى سويف التكنولوجية

محمود زكى:تعتزم شركة سيليكون واحة، لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، تخصيص مساحة 14.500 ألف متر مربع، ضمن المرحلة الأولى لمنطقة بنى سويف التكنولوجية، لإقامة 12 مصنعًا.تنفرد "المال" بنشر جدول يوضح مساحات قطع الأراضى المزمع إنشائها خلال المرحلة الأولى على مساحة 52 فدانًا، وتمثل النسبة الب

محمود زكى:

تعتزم شركة سيليكون واحة، لإدارة وتنمية المناطق التكنولوجية الجديدة، تخصيص مساحة 14.500 ألف متر مربع، ضمن المرحلة الأولى لمنطقة بنى سويف التكنولوجية، لإقامة 12 مصنعًا.

تنفرد “المال” بنشر جدول يوضح مساحات قطع الأراضى المزمع إنشائها خلال المرحلة الأولى على مساحة 52 فدانًا، وتمثل النسبة البنائية بالمشروع %24.3 من إجمالى المساحة.

قال أشرف عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة بنى سويف الجديدة لـ”المال”، إن مساحة مبانى الصناعات التكنولوجية تتراوح مساحتها بين 1221 إلى 2625 متر مربع.

كشفت “المال” فى 6 فبراير الجارى تفاصيل مخطط تنفيذ المرحلة الأولى من المنطقة التكنولوجية بالمدينة، بتكلفة الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى تتجاوز 300 مليون جنيه، المتوقع الانتهاء منها خلال العام الحالى.

تتضمن المرحلة العاجلة تنفيذ 4 مبانى شركات، عبارة عن أرضى و4 طوابق، و4 مبانى “كول سنتر”، إلى جانب مبنى للإبداع والتطوير، ومبانى للتدريب، ومبنى لخدمة المواطنين على مساحة 1584 مترا، ومسجد، واستراحة، ووحدة صحية، وغرفة حراسة.

علمت “المال” أن وزارة الاتصالات تجرى حاليا سلسلة من اللقاءات مع مسئولى شركات أوروبية، وصينية، تعمل فى مجالات متنوعة، منها كاميرات المراقبة والهواتف وكابلات الألياف الضوئية، لتدشين مصانعها فى المنطقة الجديدة.

من المعروف أن الحكومة تخطط لإنشاء قرى ذكية، فى 7 مدن، برج العرب، والسادات، وأسيوط الجديدة، والعاشر من رمضان، وأسوان، وبنى سويف، والإسماعيلية، باستثمارات 24 مليار جنيه.

تخضع إدارة المناطق السابقة إلى شركة قابضة، تعرف باسم «سيليكون واحة » أسستها هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، خلال العام الماضى برأسمال مليار جنيه، وتساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ممثلة عن وزارة الإسكان.