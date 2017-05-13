تنفيذ 11 قرار إزالة لعقارات مخالفة بحي شرق الإسكندرية

مها يونس



نفذ حي شرق برئاسة اللواء وحيد رضوان رئيس الحي 11 قرار إزالة لعقارات مخالفة بنطاق الحي بالتعاون مع قوات الأمن من قسم شرطة سيدي جابر، وتم تنفيذ قرار الإزالة رقم 89 لسنة 2016 بالعقار الكائن 6 تنظيم 7 شارع محمد أمين شهيب منطقة كفر عبده، وقرار إزالة رقم 3153 لسنة 2016 لعقار الكائن 64 شارع سكينة بنت الحسين.



وتم تنفيذ قرار إيقاف أعمال البناء المخالف رقم 394 لسنة 2017 بالعقار الكائن 30 خ 9 تنظيم شارع حلمي بهجت بدوي سيدي جابر، وتم فك الشدة الخشبية بالدور السادس عشر، والتحفظ على كمية من الخشب وحديد التسليح، وكذلك تنفيذ قرار الإيقاف رقم 384 لسنة 2017 للعقار الكائن 7 تنظيم شارع حسن الخولي منطقة سان ستيفانو، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على خلاطة وكمية من حديد التسليح.



كما نفذت أجهزة الحي قرار إزالة رقم 506 لسنة 2016، للعقار الكائن 172 ناصية شارع شهاب منطقة سيدي جابر، حيث تم إيقاف الاعمال البناء وفك شدة خشبية بالدور التاسع والتحفظ علي كمية من حديد التسليح، وكذا قرار رقم 356 لسنة2017 بالعقار الكائن بشارع ابن وصيف شاه منطقة سيدي جابر ، وتنفيذ القرار رقم 539 لسنة 2017 بالعقار الكائن 148 صفيحة 140 تنظيم طريق الجيش سيدي جابر ، كما تم تنفيذ قرارات الإزالة أرقام 328،329،330 لسنة 2016 بالعقار الكائن البرج السادس بأبراج سيدي جابر.



وتم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لتلك العقارات وتسليمها لمقاول الهدم، وذلك لتفعيل القانون وعودة هيبة الدولة والقضاء على هذه الظاهرة.