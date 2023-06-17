تنفيذ 11 قرار إزالة لتعديات على أراضي السكة الحديد بالإسكندرية

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضي الدولة التابعة لهيئة السكك الحديدية بنطاق حي المنتزة ثان خط المعمورة رشيد وهي عبارة عن أسوار وأكشاك بمساحة ٧٠٦ م٣بالمخالفة للقانون.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها.

وأشار محافظ الإسكندرية إلى أنه وجه المهندسة جيهان مسعود سكرتير عام مساعد المحافظة بمتابعة ملف مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي الدولة واسترداد حق الدولة ، والتنسيق بين جهاز حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن وجميع جهات الولاية بالمحافظة ورؤساء الأحياء لتنفيذ حملات الإزالة ضمن المرحلة الثانية من الموجة 21.

وشدد على جميع جهات الولاية ورؤساء الأحياء بأهمية المرور على الأراضي التي تم تنفيذ الإزالات بها لعدم السماح للمتعدين بالعودة مرة أخرى.