عقـــارات

تنفيذ 1008 وحدات سكن بديل لأهالي منطقة «زهور مايو»

بلغت نسبة الإنجاز 80%
أحمد صبحي 4:02 م, الأحد, 2 مايو 21 4:02 م, الأحد, 2 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قال عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍ تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمشروع زهور مايو،  بنسبة إنجاز بلغت نحو 80% كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو.

مشيراً إلى أن المشروع يعد مجتمعا عمرانيا متكاملا على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة بأهالينا بهذه المناطق.

اقرأ أيضا  الشرقيون للتنمية العمرانية تحقق 250 مليون جنيه مبيعات خلال الربع الأول

وأضاف الدكتور عاصم الجزار، أن المنطقة من المقرر أن تضم( سكن – 834 حظيرة نموذجية – محطات تجميع – منطقة للمخازن)، بجانب المشروعات الخدمية، والتي تشمل مدرسـة على مساحة 4 آلاف م2، ووحـدة صحيـة على مســاحة ألف م2.

وحضانة على مساحة 500 م2، ومناطق تجـارية على مسـاحـة 1750 م2، ومساحات خضـراء وطرقا ومرافق، لافتاً إلى أن القيمة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ حوالي 550 مليون جنيه.

اقرأ أيضا  بدء التطبيق التجريبى لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة في 27 مركزًا ومدينة (تفاصيل)

وأشار السيد همام، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إلى أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق 65%، ونسبة تنفيذ أعمال المرافق (شبكات الصرف – مياه)80%.

وأكد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء، تنفيذ شركة الجيزة العامة للمقاولات، مشيراً إلى أنه تم الإعداد الفني لأعمال تنفيذ (حضانة ـ مركز طبى – سوق تجارية نموذج 8 محال).

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أحمد صبحي

ملف الكاتب أحمد صبحي

اقرأ أيضاً

رئيس جهاز الشروق يتفقد سير العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة

أحمد صبحي 4:03 م, الأحد, 2 مايو 21

مسئولو «الإسكان» يتابعون المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

أحمد صبحي 9:19 م, السبت, 1 مايو 21

بدء التطبيق التجريبى لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة في 27 مركزًا ومدينة (تفاصيل)

عمر سالم 4:15 م, السبت, 1 مايو 21

«المجتمعات العمرانية» تُحذر من التعامل على أراضي مدينة نجع حمادي الجديدة

أحمد صبحي 4:06 م, السبت, 1 مايو 21

المجتمعات العمرانية توافق على تخصيص 8 قطع أراضي في أخميم الجديدة

محمود زكي 3:56 م, السبت, 1 مايو 21

أجهزة المدن الجديدة تواصل حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمقاهي والمولات

أحمد صبحي 3:44 م, السبت, 1 مايو 21